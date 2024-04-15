Путин поддержал решение главы Волгоградской области участвовать в выборах

«Андрей Иванович, работа действительно большая, немало сделано. У вас все на марше, что называется, и я, безусловно, желаю вам удачи. <...> Как обычно, мы с вами в постоянном контакте, так что я всегда тоже в вашем распоряжении», – заявил глава государства, комментируя просьбу о поддержке решения баллотироваться на новый срок в 2024 г.