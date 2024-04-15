Путин поддержал решение главы Волгоградской области участвовать в выборах
Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции поддержал решение губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова участвовать в выборах на новый срок. Расшифровка конференции опубликована на сайте Кремля.
«Андрей Иванович, работа действительно большая, немало сделано. У вас все на марше, что называется, и я, безусловно, желаю вам удачи. <...> Как обычно, мы с вами в постоянном контакте, так что я всегда тоже в вашем распоряжении», – заявил глава государства, комментируя просьбу о поддержке решения баллотироваться на новый срок в 2024 г.
Последние выборы губернатора Волгоградской области состоялись в 2019 г. одновременно с выборами в Волгоградскую областную думу. Губернатор избирался сроком на пять лет. Тогда Бочаров победил с 76,8% голосов. Действующий губернатор Волгоградской области занимает пост с 2014 г.