Алжир запросил заседание Совбеза ООН из-за массовых захоронений в Газе
Алжир запросил на 7 мая проведение закрытого заседания Совета безопасности ООН в связи с массовыми захоронениями в секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации.
«Да, Алжир запросил закрытые консультации на эту тему», – сказал он.
22 апреля телеканал Al Jazeera сообщил, что в братской могиле в районе больницы Насер в городе Хан-Юнис в секторе Газа обнаружены тела 210 человек. Захоронение было найдено 20 апреля после того, как израильские военные покинули Хан-Юнис. По данным Al Jazeera, тела на территории больницы захоронили израильские военные. Газета Al Quds Al Arabi утверждает, что таким образом они хотели скрыть свои преступления.
30 апреля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно допустить независимых следователей к местам массовых захоронений в анклаве.
29 апреля заместитель руководитель пресс-службы госдепартамента Ведант Пател сообщил, что США установили факты грубого нарушения прав палестинцев пятью подразделениями армии обороны Израиля. Все инциденты произошли задолго до 7 октября 2023 г. и не в секторе Газа.
Обострение конфликта между Израилем и «Хамасом» произошло 7 октября 2023 г. после атаки палестинской группировки на территорию Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи», число погибших с палестинской стороны уже превысило 34 000.