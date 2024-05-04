Алжир запросил заседание Совбеза ООН из-за массовых захоронений в Газе

22 апреля телеканал Al Jazeera сообщил, что в братской могиле в районе больницы Насер в городе Хан-Юнис в секторе Газа обнаружены тела 210 человек. Захоронение было найдено 20 апреля после того, как израильские военные покинули Хан-Юнис. По данным Al Jazeera, тела на территории больницы захоронили израильские военные. Газета Al Quds Al Arabi утверждает, что таким образом они хотели скрыть свои преступления.