Лукашенко попросил белорусских силовиков обеспечить безопасность Шмидта
Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил милицию обеспечить безопасность польского судьи Томаша Шмидта, попросившего убежища в Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.
«Я попросил нашу милицию, чтобы присмотрели, чтобы мерзавцы эти не угробили человека», – заявил Лукашенко, добавив, что Шмидт – «мужественный мужик», который знал, чем рискует.
БелТА пишет, что, по словам Лукашенко, бегство Шмидта – удар под дых властям Польши. Белорусский лидер также рассказал, что впервые увидел польского судью на пресс-конференции.
6 мая Шмидт подписал заявление об отставке и попросил политическое убежище в Белоруссии. По данным «БелТА», судья покинул страну, поскольку был не согласен с политикой и действиями польских властей и «подвергался преследованиям и угрозам за самостоятельную политическую позицию». Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что шокирован действиями Шмидта.
9 мая стало известно, что дисциплинарный суд при Высшем административном суде удовлетворил ходатайство польской прокуратуры о лишении иммунитета и аресте Шмидта. Основанием для ходатайства стали доказательства, собранные в ходе расследования о якобы работе Шмидта на иностранную разведку.
Шмидт – судья 2-го отделения воеводского административного суда Варшавы. Ранее он занимал различные должности в судебной системе и органах юстиции Польши, был руководителем юридического отдела в Национальном совете судей Польши.