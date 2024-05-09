Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Лукашенко попросил белорусских силовиков обеспечить безопасность Шмидта

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил милицию обеспечить безопасность польского судьи Томаша Шмидта, попросившего убежища в Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

«Я попросил нашу милицию, чтобы присмотрели, чтобы мерзавцы эти не угробили человека», – заявил Лукашенко, добавив, что Шмидт – «мужественный мужик», который знал, чем рискует.

БелТА пишет, что, по словам Лукашенко, бегство Шмидта – удар под дых властям Польши. Белорусский лидер также рассказал, что впервые увидел польского судью на пресс-конференции.

6 мая Шмидт подписал заявление об отставке и попросил политическое убежище в Белоруссии. По данным «БелТА», судья покинул страну, поскольку был не согласен с политикой и действиями польских властей и «подвергался преследованиям и угрозам за самостоятельную политическую позицию». Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что шокирован действиями Шмидта.

9 мая стало известно, что дисциплинарный суд при Высшем административном суде удовлетворил ходатайство польской прокуратуры о лишении иммунитета и аресте Шмидта. Основанием для ходатайства стали доказательства, собранные в ходе расследования о якобы работе Шмидта на иностранную разведку.

Шмидт – судья 2-го отделения воеводского административного суда Варшавы. Ранее он занимал различные должности в судебной системе и органах юстиции Польши, был руководителем юридического отдела в Национальном совете судей Польши.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных