Лукашенко попросил белорусских силовиков обеспечить безопасность Шмидта

6 мая Шмидт подписал заявление об отставке и попросил политическое убежище в Белоруссии. По данным «БелТА», судья покинул страну, поскольку был не согласен с политикой и действиями польских властей и «подвергался преследованиям и угрозам за самостоятельную политическую позицию». Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что шокирован действиями Шмидта.