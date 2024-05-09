Зеленский уволил главу управления государственной охраны Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности начальника управления государственной охраны (УГО) Украины Сергея Рудю, следует из указа.
Причины увольнения не называются.
7 мая Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании двух полковников УГО по подозрению в подготовке покушения на Зеленского. По данным украинского ведомства, они якобы были завербованы ФСБ России до начала боевых действий в 2022 г.
Помимо Зеленского, подозреваемые якобы планировали ликвидировать председателя СБУ Василия Малюка, руководителя главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова и других украинских чиновников, говорится в сообщении. Фигурантов дела подозревают в государственной измене и подготовке к теракту, им грозит пожизненное заключение.
В Кремле усомнились в достоверности данных о покушении. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «вряд ли можно воспринимать как правдивую информацию, которая идет из СБУ».