Захарова прокомментировала заявление Туска о солдатах НАТО на Украине

Туск ранее признал присутствие военнослужащих НАТО на территории Украины. При этом он уточнил, что они не являются непосредственными участниками боевых действий, но работают там как «наблюдатели и инженеры». Премьер пояснил, что «никто не хочет прямой войны» с Россией.