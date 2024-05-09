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Захарова прокомментировала заявление Туска о солдатах НАТО на Украине

Ведомости

Заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о присутствии солдат НАТО на Украине подтверждает гибридную войну Запада против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Подтверждение того, что Запад ведет против России гибридную войну», – сказала она, комментируя слова польского премьера (цитата по ТАСС).

Туск ранее признал присутствие военнослужащих НАТО на территории Украины. При этом он уточнил, что они не являются непосредственными участниками боевых действий, но работают там как «наблюдатели и инженеры». Премьер пояснил, что «никто не хочет прямой войны» с Россией.

С начала 2024 г. власти западных стран неоднократно заявляли о возможности отправки военного контингента НАТО на Украину. Чаще всего об этом заявляет президент Франции Эммануэль Макрон, первым допустившим вероятность отправки войск.

В майском интервью The Economist Макрон вновь сообщил, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. 

Подобные планы отвергли в ФРГ, Польше, Словакии, Швеции, Венгрии, Великобритании и др. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 9 мая вновь подтвердил, что НАТО не планирует отправлять войска на территорию Украины и об этом также не просят в Киеве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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