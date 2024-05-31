Блинкен допустил новые санкции в отношении Китая за поддержку России
США могут ввести новые санкции против Китая за поддержку оборонно-промышленного комплекса России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы уже принимали меры против компаний Китая, вовлеченных в уклонение от санкций, которые связаны с поддержкой ОПК России. В том числе – введение санкций в отношении более чем 100 китайских компаний. И, как я ясно дал понять, мы продолжим это делать по мере необходимости», – сказал он.
1 мая министерство финансов США внесло 20 компаний Китая в SDN list за сотрудничество с Россией. В ведомстве уточнили, что китайские компании содействовали развитию российского ВПК. В ответ на введение ограничений пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Пекин продолжит отстаивать свои законные права на экономическое сотрудничество с Россией, которое не направлено против третьих стран.
22 мая министерство иностранных дел Китая объявило о введении контрмер против компаний США, которые связаны с военно-промышленным комплексом. Под ограничения попали Lockheed Martin Missiles and Fire Control, Lockheed Martin Aeronautics, Javelin Joint Venture и другие предприятия.