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Блинкен допустил новые санкции в отношении Китая за поддержку России

Ведомости

США могут ввести новые санкции против Китая за поддержку оборонно-промышленного комплекса России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы уже принимали меры против компаний Китая, вовлеченных в уклонение от санкций, которые связаны с поддержкой ОПК России. В том числе – введение санкций в отношении более чем 100 китайских компаний. И, как я ясно дал понять, мы продолжим это делать по мере необходимости», – сказал он.

1 мая министерство финансов США внесло 20 компаний Китая в SDN list за сотрудничество с Россией. В ведомстве уточнили, что китайские компании содействовали развитию российского ВПК. В ответ на введение ограничений пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Пекин продолжит отстаивать свои законные права на экономическое сотрудничество с Россией, которое не направлено против третьих стран.

22 мая министерство иностранных дел Китая объявило о введении контрмер против компаний США, которые связаны с военно-промышленным комплексом. Под ограничения попали Lockheed Martin Missiles and Fire Control, Lockheed Martin Aeronautics, Javelin Joint Venture и другие предприятия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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