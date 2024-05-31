Блинкен допустил новые санкции в отношении Китая за поддержку России

«Мы уже принимали меры против компаний Китая, вовлеченных в уклонение от санкций, которые связаны с поддержкой ОПК России. В том числе – введение санкций в отношении более чем 100 китайских компаний. И, как я ясно дал понять, мы продолжим это делать по мере необходимости», – сказал он.