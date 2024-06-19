Путин заявил о необходимости пересмотреть санкции Совбеза ООН в отношении КНДР

Первые санкции против Северной Кореи были введены в 2006 г. Они сводились, в частности, к эмбарго на поставки в КНДР оружия и связанных с ним материальных средств, запрет в отношении всех продуктов переработки нефти, замораживание активов, запрет на въезд подсанкционных лиц и ряд других, в том числе финансовых, мер. В 2009 г. расширенные санкции распространили на все материалы для вооружения и связанные с ними финансовые операции, техническую подготовку, консультации, услуги или содействие, производство и техническое обслуживание.