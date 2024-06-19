Путин заявил о необходимости пересмотреть санкции Совбеза ООН в отношении КНДР
Ограничительный режим Совета Безопасности ООН в отношении КНДР должен быть пересмотрен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на выступлении в Северной Корее.
Путин пояснил, что бессрочные санкции относительно КНДР были инспирированы США и их союзниками.
«Раз за разом воспроизводимые западниками пропагандистские штампы уже не в состоянии замаскировать их агрессивные геополитические замыслы, в том числе и в регионе Северо-Восточной Азии», – добавил российский лидер.
Первые санкции против Северной Кореи были введены в 2006 г. Они сводились, в частности, к эмбарго на поставки в КНДР оружия и связанных с ним материальных средств, запрет в отношении всех продуктов переработки нефти, замораживание активов, запрет на въезд подсанкционных лиц и ряд других, в том числе финансовых, мер. В 2009 г. расширенные санкции распространили на все материалы для вооружения и связанные с ними финансовые операции, техническую подготовку, консультации, услуги или содействие, производство и техническое обслуживание.
В 2013 г. Совбез ООН ввел санкции в отношении денежных переводов, поступающих в КНДР из международной финансовой системы. В 2016 г. в санкционный список включили проверку всех проходящих грузов в Северную Корею и из нее, запрет на любую торговлю оружием со страной, дополнительные ограничения на северокорейский импорт предметов роскоши и высылку некоторых северокорейских дипломатов. В 2017 г. был полностью запрещен экспорт из КНДР угля, железа, свинца и морепродуктов.
18 июня Путин прибыл с государственным визитом в КНДР. Ким Чен Ын лично встретил российского президента у трапа самолета в аэропорту Пхеньяна. 19 июня в Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составе.
По итогам встречи лидеры подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Новое межгосударственное соглашение заменит собой три предыдущих договора – от 1961 г., 2000 г. (договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве) и 2001 г., отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков. По словам Путина, подсписанный документ предусматривает оказание помощи в случае агрессии против одного из участников.