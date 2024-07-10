WP: страны НАТО сомневаются в способности Байдена управлять США еще четыре года
Лидеры стран НАТО не уверены, что президент США Джо Байден сможет управлять страной еще четыре года. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на неназванные официальные лица.
Издание со ссылкой на источники отмечает, что во время саммита G7 в Италии несколько европейских лидеров «были ошеломлены тем, насколько постарел» Байден. Главы стран заметили, что он выглядел более уставшим и чаще терял ход мыслей, но быстро возвращался в колею. По словам неназванных чиновников, среди лидеров государств НАТО сложилось общее впечатление, что Байден может выполнять свои обязанности сейчас. При этом уверенности в его возможном будущем сроке в этом вопросе не было.
Выступления Байдена на саммите НАТО будут под пристальным вниманием не только лидеров альянса, но и демократов, отмечается в публикации. Издание пишет, что действующий президент США открыл саммит Североатлантического альянса 9 июля в то же время, когда демократы обсуждали, должен ли Байден оставаться кандидатом в президенты от партии. По словам демократов, решающее значение будет иметь выступление Байдена 11 июля во время пресс-конференции.
Выборы президента США запланированы на 5 ноября. В конце июня прошли дебаты Байдена и бывшего президента США республиканца Дональда Трампа. Эксперты констатировали неудачу действующего главы страны из-за его запинок и медлительности во время ответов. Позже сам Байден признал свой провал. Он призвал оценивать не «90 минут на сцене», а сделанное им за последние 3,5 года. 8 июля Байден заявил, что считает себя лучшим кандидатом от демократов.