WP: страны НАТО сомневаются в способности Байдена управлять США еще четыре года

Издание со ссылкой на источники отмечает, что во время саммита G7 в Италии несколько европейских лидеров «были ошеломлены тем, насколько постарел» Байден. Главы стран заметили, что он выглядел более уставшим и чаще терял ход мыслей, но быстро возвращался в колею. По словам неназванных чиновников, среди лидеров государств НАТО сложилось общее впечатление, что Байден может выполнять свои обязанности сейчас. При этом уверенности в его возможном будущем сроке в этом вопросе не было.