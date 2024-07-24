Госдума приняла закон о передаче сданного оружия военизированным организациям
Госдума в третьем чтении приняла законопроект, предполагающий, что Росгвардия будет передавать оружие, которое было конфисковано или добровольно сдано гражданами, государственным военизированным организациям. Оно может быть использовано в рамках проведения спецоперации на Украине и для борьбы с беспилотниками, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Поправки в закон об оружии и о войсках национальной гвардии были внесены 3 мая группой депутатов и сенаторов во главе с Василием Пискаревым и Александром Хинштейном (оба – «Единая Россия»). 22 июля комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил поправки ко второму чтению, согласно которым конфискованное и сданное гражданами оружие будут направлять в Росгвардию, МВД, Минобороны и т. д.
В частности, оружие может быть передано государственным военизированным организациям, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции, пояснил зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия»). По его словам, особенно ценным сегодня является огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие с патронами, снаряженными дробовыми снарядами, которые «наиболее эффективны при уничтожении беспилотных летательных аппаратов».
Ранее в июле Росгвардия опубликовала проект постановления, которое предлагает разрешить руководству Банка России носить с собой боевое ручное стрелковое оружие. Сейчас ведомство уже предоставляет оружие сотрудникам ЦБ, отвечающим за безопасность, инкассацию и перевозку наличных денег. В пояснительной записке проекта говорится, что новая мера необходима для усиления охраны и защищенности объектов инфраструктуры России, в том числе от угроз нападения с использованием беспилотников.