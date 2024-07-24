Госдума приняла закон о передаче сданного оружия военизированным организациям

Поправки в закон об оружии и о войсках национальной гвардии были внесены 3 мая группой депутатов и сенаторов во главе с Василием Пискаревым и Александром Хинштейном (оба – «Единая Россия»). 22 июля комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил поправки ко второму чтению, согласно которым конфискованное и сданное гражданами оружие будут направлять в Росгвардию, МВД, Минобороны и т. д.