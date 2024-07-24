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Госдума приняла закон о передаче сданного оружия военизированным организациям

Ведомости

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, предполагающий, что Росгвардия будет передавать оружие, которое было конфисковано или добровольно сдано гражданами, государственным военизированным организациям. Оно может быть использовано в рамках проведения спецоперации на Украине и для борьбы с беспилотниками, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Поправки в закон об оружии и о войсках национальной гвардии были внесены 3 мая группой депутатов и сенаторов во главе с Василием Пискаревым и Александром Хинштейном (оба – «Единая Россия»). 22 июля комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил поправки ко второму чтению, согласно которым конфискованное и сданное гражданами оружие будут направлять в Росгвардию, МВД, Минобороны и т. д.

В частности, оружие может быть передано государственным военизированным организациям, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции, пояснил зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия»). По его словам, особенно ценным сегодня является огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие с патронами, снаряженными дробовыми снарядами, которые «наиболее эффективны при уничтожении беспилотных летательных аппаратов».

Ранее в июле Росгвардия опубликовала проект постановления, которое предлагает разрешить руководству Банка России носить с собой боевое ручное стрелковое оружие. Сейчас ведомство уже предоставляет оружие сотрудникам ЦБ, отвечающим за безопасность, инкассацию и перевозку наличных денег. В пояснительной записке проекта говорится, что новая мера необходима для усиления охраны и защищенности объектов инфраструктуры России, в том числе от угроз нападения с использованием беспилотников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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