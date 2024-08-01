Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Два самолета спецотряда «Россия» вылетели в сторону Турции

Ведомости

Два самолета Ту-204 специального летного отряда «Россия» вылетели из аэропорта «Внуково» в сторону Турции на фоне сообщений о возможном обмене заключенными, следует из данных сервиса для наблюдения за самолетами Flightradar.

Ту-204 суммарно отслеживают более 5000 человек. Самолет RSD939 вылетел из Москвы в 12:43 по местному времени. В качестве пункта назначения указана Анкара – ожидается, что борт приземлится там около 16:04. Борт RSD812 вылетел из «Внуково» в 12:37 мск, его конечный пункт не указан.

Американский журналист Эван Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Уилан направляются за пределы России, их обменяли в рамках процесса с участием нескольких стран, сообщает в свою очередь Bloomberg.

До этого в России из колоний исчезли осужденные художница Александра Скочиленко, активистки Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, сопредседатель правозащитного центра «Мемориал» (внесен в реестр иноагентов и ликвидирован) Олег Орлов, бывший муниципальный депутат по Красносельскому району Илья Яшин (оба признаны иноагентами), а также гражданин России и Германии Кевин Лик. Из Федерального бюро тюрем США пропали данные о россиянах Владиславе Клюшине, Александре Виннике, Максиме Марченко и Вадиме Конощенке. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных