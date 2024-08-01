Два самолета спецотряда «Россия» вылетели в сторону Турции
Два самолета Ту-204 специального летного отряда «Россия» вылетели из аэропорта «Внуково» в сторону Турции на фоне сообщений о возможном обмене заключенными, следует из данных сервиса для наблюдения за самолетами Flightradar.
Ту-204 суммарно отслеживают более 5000 человек. Самолет RSD939 вылетел из Москвы в 12:43 по местному времени. В качестве пункта назначения указана Анкара – ожидается, что борт приземлится там около 16:04. Борт RSD812 вылетел из «Внуково» в 12:37 мск, его конечный пункт не указан.
Американский журналист Эван Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Уилан направляются за пределы России, их обменяли в рамках процесса с участием нескольких стран, сообщает в свою очередь Bloomberg.
До этого в России из колоний исчезли осужденные художница Александра Скочиленко, активистки Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, сопредседатель правозащитного центра «Мемориал» (внесен в реестр иноагентов и ликвидирован) Олег Орлов, бывший муниципальный депутат по Красносельскому району Илья Яшин (оба признаны иноагентами), а также гражданин России и Германии Кевин Лик. Из Федерального бюро тюрем США пропали данные о россиянах Владиславе Клюшине, Александре Виннике, Максиме Марченко и Вадиме Конощенке.