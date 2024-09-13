Якушев: отказа от бумажных бюллетеней на выборах в Госдуму не будет

На выборах в Госдуму в 2026 г. можно будет проголосовать при помощи бумажных бюллетеней, отказываться от них не собираются. Об этом сообщил журналистам врио секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев. Его слова приводятся в Telegram-канале партии.