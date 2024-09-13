Якушев: отказа от бумажных бюллетеней на выборах в Госдуму не будет
На выборах в Госдуму в 2026 г. можно будет проголосовать при помощи бумажных бюллетеней, отказываться от них не собираются. Об этом сообщил журналистам врио секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев. Его слова приводятся в Telegram-канале партии.
«Отказа от бумажных бюллетеней не будет», – сказал он.
На едином дне голосования (ЕДГ) в этом году избиратели могли проголосовать тремя способами: дистанционно, при помощи терминалов электронного голосования на участке, а также бумажных бюллетеней. ДЭГ применялся в 26 регионах на выборах разных уровней, дистанционно свои голоса отдали 3,8 млн человек, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Абсолютное большинство голосов в ДЭГ пришлось на Москву.
С 6 по 8 сентября жители 83 регионов РФ проголосовали на выборах разного уровня. Общая явка составила 47,1%.
В 21 субъекте избирали губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице также прошли выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране состоялись около 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.