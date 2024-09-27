CNN: в аккумуляторах взорвавшихся в Ливане пейджеров была взрывчатка

17 и 18 сентября в Ливане массово сдетонировали беспроводные средства связи и другая электроника. В общей сложности погибли не менее 37 человек, еще несколько тысяч граждан были ранены. Ливанская группировка «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль. Взорвавшиеся пейджеры были закуплены для бойцов ливанского движения. При этом посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани утверждал, что устройства использовались и в мирных целях: в больницах и детсадах на них приходили сигналы тревоги о воздушных атаках со стороны Израиля.