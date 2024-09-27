CNN: в аккумуляторах взорвавшихся в Ливане пейджеров была взрывчатка
Для осуществления операции по взрыву пейджеров в Ливане взрывчатка была спрятана в аккумуляторы устройств. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников служб безопасности Ливана.
По словам одного из собеседников, взрывчатка была спрятана в пейджерах таким изощренным способом, что ее было практически невозможно обнаружить. Он не уточнил, как именно проверялись устройства при ввозе в страну.
Другой источник сообщил, что наблюдал за контролируемым взрывом одного из таких гаджетов. По его словам, взрывчатка была «вкраплена» в литиевую батарею пейджера. Ливанский чиновник признался, что не видел ничего подобного до этого.
17 и 18 сентября в Ливане массово сдетонировали беспроводные средства связи и другая электроника. В общей сложности погибли не менее 37 человек, еще несколько тысяч граждан были ранены. Ливанская группировка «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль. Взорвавшиеся пейджеры были закуплены для бойцов ливанского движения. При этом посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани утверждал, что устройства использовались и в мирных целях: в больницах и детсадах на них приходили сигналы тревоги о воздушных атаках со стороны Израиля.
Зарубежные СМИ писали, что взрывчатку еще на этапе производства в пейджеры заложила израильская разведка. The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщала, что для этого Израиль создал подставную компанию в Венгрии. По данным ABC News, операция готовилась не менее 15 лет.
В продаже пейджеров «Хезболле» подозревается 39-летний норвежец Ринсон Хосе. МВД Норвегии объявило его в международный розыск. Утверждается, что Хосе исчез во время рабочей поездки в США на прошлой неделе. Он является основателем болгарской компании, которая могла быть частью цепочки поставок пейджеров. По данным корпоративного реестра Болгарии, норвежец в 2022 г. основал Norta Global Ltd. в Софии. Болгария пыталась выяснить роль компании в поставках пейджеров, но не нашла никаких доказательств того, что они были изготовлены там или экспортированы из страны.