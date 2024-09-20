ABC: Израиль готовил операцию со взрывами в Ливане не менее 15 лет

The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что Израиль создал подставную компанию в Венгрии по производству пейджеров со взрывчаткой. Устройства начали ввозить в Ливан летом 2022 г. небольшими партиями, но производство нарастили после того, как лидер «Хезболлы» Хасан Насралла заявил о незащищенности мобильных телефонов и запретил их на встречах группировки. Чтобы устройства сдетонировали, Израиль отправил на них сообщение на арабском языке, которое якобы было от высшего руководства группировки.