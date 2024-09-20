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ABC: Израиль готовил операцию со взрывами в Ливане не менее 15 лет

Ведомости

Израиль планировал операцию со взрывом пейджеров в Ливане как минимум 15 лет. Об этом пишет ABC News со ссылкой на источник в американской разведке.

По словам собеседника, Израиль действительно причастен к производству взорвавшихся пейджеров. В рамках подготовки атаки израильская разведка задействовала подставные компании. Некоторые из сотрудников не знали, на кого они на самом деле работают.

Источники ABC утверждают, что в пейджеры было заложено около 28-56 г взрывчатки, в действие ее привел дистанционный пусковой механизм. Пейджеры производила венгерская BAC Consulting, которая имела права на тайваньский бренд Gold Apollo. При этом в разговоре с ABC представитель венгерского правительства подчеркнул, что компания была «торговым посредником, не имеющим производственных или операционных площадок в Венгрии».

The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что Израиль создал подставную компанию в Венгрии по производству пейджеров со взрывчаткой. Устройства начали ввозить в Ливан летом 2022 г. небольшими партиями, но производство нарастили после того, как лидер «Хезболлы» Хасан Насралла заявил о незащищенности мобильных телефонов и запретил их на встречах группировки. Чтобы устройства сдетонировали, Израиль отправил на них сообщение на арабском языке, которое якобы было от высшего руководства группировки.

17 и 18 сентября в Ливане массово сдетонировали беспроводные средства связи и другая электроника. В общей сложности погибли не менее 37 человек, несколько тысяч человек получили ранения. «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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