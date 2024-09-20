ABC: Израиль готовил операцию со взрывами в Ливане не менее 15 лет
Израиль планировал операцию со взрывом пейджеров в Ливане как минимум 15 лет. Об этом пишет ABC News со ссылкой на источник в американской разведке.
По словам собеседника, Израиль действительно причастен к производству взорвавшихся пейджеров. В рамках подготовки атаки израильская разведка задействовала подставные компании. Некоторые из сотрудников не знали, на кого они на самом деле работают.
Источники ABC утверждают, что в пейджеры было заложено около 28-56 г взрывчатки, в действие ее привел дистанционный пусковой механизм. Пейджеры производила венгерская BAC Consulting, которая имела права на тайваньский бренд Gold Apollo. При этом в разговоре с ABC представитель венгерского правительства подчеркнул, что компания была «торговым посредником, не имеющим производственных или операционных площадок в Венгрии».
The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что Израиль создал подставную компанию в Венгрии по производству пейджеров со взрывчаткой. Устройства начали ввозить в Ливан летом 2022 г. небольшими партиями, но производство нарастили после того, как лидер «Хезболлы» Хасан Насралла заявил о незащищенности мобильных телефонов и запретил их на встречах группировки. Чтобы устройства сдетонировали, Израиль отправил на них сообщение на арабском языке, которое якобы было от высшего руководства группировки.
17 и 18 сентября в Ливане массово сдетонировали беспроводные средства связи и другая электроника. В общей сложности погибли не менее 37 человек, несколько тысяч человек получили ранения. «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль.