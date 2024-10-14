Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Евросоюз ввел санкции против Гуцул за «угрозу суверенитету» Молдавии

Ведомости

Евросоюз (ЕС) ввел санкции против пяти физлиц и одного юрлица из Молдавии, которые «угрожают суверенитету» республики и «дестабилизируют» политическое пространство. В их числе глава Гагаузии Евгения Гуцул, сообщается на официальном сайте Совета ЕС.

Как сообщили в Совете ЕС, глава Гагаузии угрожает суверенитету республики, «подталкивая регион (Гагаузию) к сепаратизму», тем самым нарушает конституционный строй. Также санкции были введены в отношении трех членов управления автономией: Юрия Кузнецова, Ильи Узуна и Михаила Влаха, а также основателя АНО «Евразия» Нелли Парутенко. Юрлицо «Евразии» также входит в санкционный список. Парутенко обвинили в продвижении «пророссийских» идей на территории Молдавии через свою компанию.

Активы компаний, которые попали в список, будут заморожены. Лицам из черного списка запрещен въезд в Евросоюз. Кроме того, запрещается прямо или косвенно предоставлять средства и другие экономические ресурсы физическим и юридическим лицам, попавшим под санкции Евросоюза.

14 октября Евросоюз ввел санкции против семи физлиц и семи компаний Ирана за якобы поддержку РФ. В черный список попали три иранские авиакомпании: Saha Airlines, Mahan Air и Iran Air. В нем также значатся компании, которые якобы ответственны за закупку беспилотников и соответствующих компонентов и передачу их России, и предприятия, специализирующиеся на топливе для ракет. Речь идет о Dynamic Electronic Frequency Engineering Limited Liability Company, Iran Alumina Co, исследовательском центре имени Шахида Хаджа Али Мовахеда и Teyf Tadbir Engineering Company. Также санкции были введены в отношение ряда физлиц.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных