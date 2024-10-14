Евросоюз ввел санкции против Гуцул за «угрозу суверенитету» Молдавии

14 октября Евросоюз ввел санкции против семи физлиц и семи компаний Ирана за якобы поддержку РФ. В черный список попали три иранские авиакомпании: Saha Airlines, Mahan Air и Iran Air. В нем также значатся компании, которые якобы ответственны за закупку беспилотников и соответствующих компонентов и передачу их России, и предприятия, специализирующиеся на топливе для ракет. Речь идет о Dynamic Electronic Frequency Engineering Limited Liability Company, Iran Alumina Co, исследовательском центре имени Шахида Хаджа Али Мовахеда и Teyf Tadbir Engineering Company. Также санкции были введены в отношение ряда физлиц.