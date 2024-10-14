Евросоюз ввел санкции против Гуцул за «угрозу суверенитету» Молдавии
Евросоюз (ЕС) ввел санкции против пяти физлиц и одного юрлица из Молдавии, которые «угрожают суверенитету» республики и «дестабилизируют» политическое пространство. В их числе глава Гагаузии Евгения Гуцул, сообщается на официальном сайте Совета ЕС.
Как сообщили в Совете ЕС, глава Гагаузии угрожает суверенитету республики, «подталкивая регион (Гагаузию) к сепаратизму», тем самым нарушает конституционный строй. Также санкции были введены в отношении трех членов управления автономией: Юрия Кузнецова, Ильи Узуна и Михаила Влаха, а также основателя АНО «Евразия» Нелли Парутенко. Юрлицо «Евразии» также входит в санкционный список. Парутенко обвинили в продвижении «пророссийских» идей на территории Молдавии через свою компанию.
Активы компаний, которые попали в список, будут заморожены. Лицам из черного списка запрещен въезд в Евросоюз. Кроме того, запрещается прямо или косвенно предоставлять средства и другие экономические ресурсы физическим и юридическим лицам, попавшим под санкции Евросоюза.
14 октября Евросоюз ввел санкции против семи физлиц и семи компаний Ирана за якобы поддержку РФ. В черный список попали три иранские авиакомпании: Saha Airlines, Mahan Air и Iran Air. В нем также значатся компании, которые якобы ответственны за закупку беспилотников и соответствующих компонентов и передачу их России, и предприятия, специализирующиеся на топливе для ракет. Речь идет о Dynamic Electronic Frequency Engineering Limited Liability Company, Iran Alumina Co, исследовательском центре имени Шахида Хаджа Али Мовахеда и Teyf Tadbir Engineering Company. Также санкции были введены в отношение ряда физлиц.