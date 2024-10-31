Армия Израиля пресекла попытку ввоза контрабандного оружия из Египта
Израильская армия перехватила беспилотник с оружием, который летел со стороны Египта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.
30 октября армия Израиля сбила беспилотник, внутри которого военные обнаружили четыре винтовки и один пистолет.
Как передает агентство, службы безопасности получили оружие для расследования.
7 октября 2023 г. палестинские группировки под руководством «Хамаса» вторглись на территорию Израиля из сектора Газа. Атака началась с массированных ракетных ударов. Около 2500 боевиков преодолели пограничные заграждения, в том числе по воздуху и морю, и принялись расстреливать израильских солдат и мирных жителей. Под их контролем оказались несколько КПП, военная база и десятки населенных пунктов.
Сразу после начала вторжения Израиль объявил о проведении контртеррористической операции «Железные мечи». Впервые с 1973 г. на территории страны было введено военное положение. За 48 часов ЦАХАЛ мобилизовала 300 000 резервистов. К вечеру 9 октября израильтянам удалось выбить боевиков из всех населенных пунктов. Жертвами атаки стали порядка 1200 человек, еще около 250 попали в плен.