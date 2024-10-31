Армия Израиля пресекла попытку ввоза контрабандного оружия из Египта

7 октября 2023 г. палестинские группировки под руководством «Хамаса» вторглись на территорию Израиля из сектора Газа. Атака началась с массированных ракетных ударов. Около 2500 боевиков преодолели пограничные заграждения, в том числе по воздуху и морю, и принялись расстреливать израильских солдат и мирных жителей. Под их контролем оказались несколько КПП, военная база и десятки населенных пунктов.