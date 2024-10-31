Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Армия Израиля пресекла попытку ввоза контрабандного оружия из Египта

Ведомости

Израильская армия перехватила беспилотник с оружием, который летел со стороны Египта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

30 октября армия Израиля сбила беспилотник, внутри которого военные обнаружили четыре винтовки и один пистолет.

Как передает агентство, службы безопасности получили оружие для расследования.

30 октября Армия обороны Израиля заявила о ликвидации заместителя командира спецподразделения «Радван» Мустафы Ахмада Шахади. В этот же день власти призвали мирных граждан к немедленной эвакуации из ливанского города Баальбек.

7 октября 2023 г. палестинские группировки под руководством «Хамаса» вторглись на территорию Израиля из сектора Газа. Атака началась с массированных ракетных ударов. Около 2500 боевиков преодолели пограничные заграждения, в том числе по воздуху и морю, и принялись расстреливать израильских солдат и мирных жителей. Под их контролем оказались несколько КПП, военная база и десятки населенных пунктов.

Сразу после начала вторжения Израиль объявил о проведении контртеррористической операции «Железные мечи». Впервые с 1973 г. на территории страны было введено военное положение. За 48 часов ЦАХАЛ мобилизовала 300 000 резервистов. К вечеру 9 октября израильтянам удалось выбить боевиков из всех населенных пунктов. Жертвами атаки стали порядка 1200 человек, еще около 250 попали в плен.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных