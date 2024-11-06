Совет Федерации ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с КНДР

В условия договора входит соглашение о взаимопомощи в случае вооруженного нападения на одну из стран. КНДР и Россия не должны заключать соглашения с другими странами против интересов одной из сторон. В договоре указано, что страны не будут допускать использования своих территорий с целью нарушения суверенитета другой стороны соглашения.