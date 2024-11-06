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Совет Федерации ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с КНДР

Ведомости

Совет Федерации одобрил ратификацию договора о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Об этом сообщила пресс-служба Совфеда в Telegram-канале.

В условия договора входит соглашение о взаимопомощи в случае вооруженного нападения на одну из стран. КНДР и Россия не должны заключать соглашения с другими странами против интересов одной из сторон. В договоре указано, что страны не будут допускать использования своих территорий с целью нарушения суверенитета другой стороны соглашения.

В сообщении указывается, что договор имеет «миролюбивый характер» и направлен на укрепление региональной и глобальной стабильности, а также формирование многополярной международной системы.

Президент России Владимир Путин подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР в июне во время визита в Пхеньян. Договор был единогласно ратифицирован Госдумой 24 октября.

В начале ноября министр иностранных дел Корейской Народно-Демократическая Республики Цой Сон Хи на переговорах в Министерстве иностранных дел России в Москве заявила, что Северная Корея будет помогать России на специальной военной операции «до победного дня».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высоко оценил сотрудничество Северной Кореи с Россией и отметил «выход на новый уровень отношений непобедимого боевого товарищества».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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