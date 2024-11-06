Совет Федерации ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с КНДР
Совет Федерации одобрил ратификацию договора о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Об этом сообщила пресс-служба Совфеда в Telegram-канале.
В условия договора входит соглашение о взаимопомощи в случае вооруженного нападения на одну из стран. КНДР и Россия не должны заключать соглашения с другими странами против интересов одной из сторон. В договоре указано, что страны не будут допускать использования своих территорий с целью нарушения суверенитета другой стороны соглашения.
В сообщении указывается, что договор имеет «миролюбивый характер» и направлен на укрепление региональной и глобальной стабильности, а также формирование многополярной международной системы.
Президент России Владимир Путин подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР в июне во время визита в Пхеньян. Договор был единогласно ратифицирован Госдумой 24 октября.
В начале ноября министр иностранных дел Корейской Народно-Демократическая Республики Цой Сон Хи на переговорах в Министерстве иностранных дел России в Москве заявила, что Северная Корея будет помогать России на специальной военной операции «до победного дня».
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высоко оценил сотрудничество Северной Кореи с Россией и отметил «выход на новый уровень отношений непобедимого боевого товарищества».