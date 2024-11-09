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Захарова: на должность посла России в США рассматривается один кандидат

Ведомости

На пост нового посла России в США рассматривается один кандидат. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Процесс оформления уже запущен, кандидатура есть, соответственно, человек проходит все этапы оформления», – уточнила дипломат.

9 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что назначение нового посла является длительным многоступенчатым процессом, в котором задействуются МИД РФ, президент России Владимир Путин и различные звенья администрации российского лидера. Он не стал уточнять, будет ли российская сторона запрашивать агреман на назначение посла у действующей или новой администрации США.

10 октября Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от должности посла РФ в США. Он завершил свою работу в качестве посла 5 октября. На следующий день дипломат вернулся в Москву. На посту посла России в США Антонов работал с 2017 г.

Собеседники «Ведомостей» назвали наиболее вероятным преемником дипломата бывшего посла в Канаде, директора департамента Северной Америки МИДа Александра Дарчиева. Другой источник в Госдуме допустил, что назначение нового посла может затянуться, поскольку в США «все блокируется» и между странами нет активного сотрудничества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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