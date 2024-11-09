Захарова: на должность посла России в США рассматривается один кандидат
На пост нового посла России в США рассматривается один кандидат. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Процесс оформления уже запущен, кандидатура есть, соответственно, человек проходит все этапы оформления», – уточнила дипломат.
9 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что назначение нового посла является длительным многоступенчатым процессом, в котором задействуются МИД РФ, президент России Владимир Путин и различные звенья администрации российского лидера. Он не стал уточнять, будет ли российская сторона запрашивать агреман на назначение посла у действующей или новой администрации США.
10 октября Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от должности посла РФ в США. Он завершил свою работу в качестве посла 5 октября. На следующий день дипломат вернулся в Москву. На посту посла России в США Антонов работал с 2017 г.
Собеседники «Ведомостей» назвали наиболее вероятным преемником дипломата бывшего посла в Канаде, директора департамента Северной Америки МИДа Александра Дарчиева. Другой источник в Госдуме допустил, что назначение нового посла может затянуться, поскольку в США «все блокируется» и между странами нет активного сотрудничества.