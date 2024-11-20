МИД Китая призвал страны к сдержанности после обновления ядерной доктрины России

В сентябре министр иностранных дел Китая Ван И во время заседания Совбеза ООН привел слова председателя Си Цзиньпина о конфликте на Украине. Лидер республики заявлял, что в этом вопросе необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, соблюдать цели и принципы Устава ООН, серьезно относиться к законным интересам всех стран и прилагать усилия для мирного урегулирования. Министр иностранных дел в очередной раз подчеркнул, что Китай не является ни создателем, ни стороной украинского кризиса.