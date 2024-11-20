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МИД Китая призвал страны к сдержанности после обновления ядерной доктрины России

Ведомости

Китай обратил внимание на сообщения об изменении ядерной доктрины России, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства республики Линь Цзянь во время брифинга. Он призвал к сдержанности стороны, задействованные в конфликте на Украине.

«В сложившейся ситуации все стороны должны сохранять спокойствие и сдержанность, совместно способствовать разрядке ситуации и снижению стратегических рисков посредством диалога и консультаций», – сказал Линь.

Официальный представитель МИДа подчеркнул, что позиция Китая по украинскому вопросу «последовательна и ясна». По его словам, КНР надеется, что позиция всех сторон по содействию деэскалации ситуации и приверженности политическому решению кризиса не изменится. Линь отметил, что Китай продолжит играть конструктивную роль в этом вопросе.

В сентябре министр иностранных дел Китая Ван И во время заседания Совбеза ООН привел слова председателя Си Цзиньпина о конфликте на Украине. Лидер республики заявлял, что в этом вопросе необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, соблюдать цели и принципы Устава ООН, серьезно относиться к законным интересам всех стран и прилагать усилия для мирного урегулирования. Министр иностранных дел в очередной раз подчеркнул, что Китай не является ни создателем, ни стороной украинского кризиса.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Она носит оборонительный характер, говорится в тексте документа. Кроме того, отмечается, что агрессия любого государства из военного блока против Москвы будет рассматриваться как агрессия целого блока.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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