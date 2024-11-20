МИД Китая призвал страны к сдержанности после обновления ядерной доктрины России
Китай обратил внимание на сообщения об изменении ядерной доктрины России, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства республики Линь Цзянь во время брифинга. Он призвал к сдержанности стороны, задействованные в конфликте на Украине.
«В сложившейся ситуации все стороны должны сохранять спокойствие и сдержанность, совместно способствовать разрядке ситуации и снижению стратегических рисков посредством диалога и консультаций», – сказал Линь.
Официальный представитель МИДа подчеркнул, что позиция Китая по украинскому вопросу «последовательна и ясна». По его словам, КНР надеется, что позиция всех сторон по содействию деэскалации ситуации и приверженности политическому решению кризиса не изменится. Линь отметил, что Китай продолжит играть конструктивную роль в этом вопросе.
В сентябре министр иностранных дел Китая Ван И во время заседания Совбеза ООН привел слова председателя Си Цзиньпина о конфликте на Украине. Лидер республики заявлял, что в этом вопросе необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, соблюдать цели и принципы Устава ООН, серьезно относиться к законным интересам всех стран и прилагать усилия для мирного урегулирования. Министр иностранных дел в очередной раз подчеркнул, что Китай не является ни создателем, ни стороной украинского кризиса.
19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Она носит оборонительный характер, говорится в тексте документа. Кроме того, отмечается, что агрессия любого государства из военного блока против Москвы будет рассматриваться как агрессия целого блока.