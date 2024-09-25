Китай призвал страны не использовать украинский кризис как повод для санкций

По словам Вана, позиция Китая по украинскому вопросу «последовательна и ясна». Глава МИДа привел слова председателя республики Си Цзиньпина, который заявлял, что в рамках конфликта необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, соблюдать цели и принципы Устава ООН, серьезно относиться к законным интересам всех стран и прилагать усилия для мирного урегулирования. Министр иностранных дел в очередной раз подчеркнул, что Китай не является ни создателем, ни стороной украинского кризиса.