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Китай призвал страны не использовать украинский кризис как повод для санкций

Ведомости

Кризис на Украине нельзя использовать как повод для введения односторонних санкций, заявил министр иностранных дел Китая Ван И во время заседания Совбеза ООН по конфликту в стране. Его слова приводит МИД республики.

«Ни одна сторона не может использовать кризис как предлог для введения незаконных односторонних санкций и подавления нормальных экономических и торговых обменов. Не говоря уже о том, чтобы воспользоваться возможностью разделить мир и создать закрытые группы», – сказал он.

Ван подчеркнул, что диалог и переговоры являются единственным реальным способом урегулирования украинского кризиса. Согласно позиции китайской стороны, если откладывать мирные переговоры, неверные суждения и недоразумения будут накапливаться, что приведет к усугублению ситуации. КНР также призвала международное сообщество укреплять сотрудничество в области энергетики, финансов, торговли, продовольственной безопасности и защиты ключевой инфраструктуры.

По словам Вана, позиция Китая по украинскому вопросу «последовательна и ясна». Глава МИДа привел слова председателя республики Си Цзиньпина, который заявлял, что в рамках конфликта необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, соблюдать цели и принципы Устава ООН, серьезно относиться к законным интересам всех стран и прилагать усилия для мирного урегулирования. Министр иностранных дел в очередной раз подчеркнул, что Китай не является ни создателем, ни стороной украинского кризиса.

Власти Китая неоднократно заявляли, что выступают за политическое урегулирование конфликта на Украине и мирные переговоры. Пекин не раз призывал стороны отказаться от действий, направленных на эскалацию. В феврале 2023 г. МИД КНР представил план из 12 пунктов об урегулировании ситуации на Украине, среди которых – уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также прекращение огня и боевых действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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