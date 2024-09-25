Китай призвал страны не использовать украинский кризис как повод для санкций
Кризис на Украине нельзя использовать как повод для введения односторонних санкций, заявил министр иностранных дел Китая Ван И во время заседания Совбеза ООН по конфликту в стране. Его слова приводит МИД республики.
«Ни одна сторона не может использовать кризис как предлог для введения незаконных односторонних санкций и подавления нормальных экономических и торговых обменов. Не говоря уже о том, чтобы воспользоваться возможностью разделить мир и создать закрытые группы», – сказал он.
Ван подчеркнул, что диалог и переговоры являются единственным реальным способом урегулирования украинского кризиса. Согласно позиции китайской стороны, если откладывать мирные переговоры, неверные суждения и недоразумения будут накапливаться, что приведет к усугублению ситуации. КНР также призвала международное сообщество укреплять сотрудничество в области энергетики, финансов, торговли, продовольственной безопасности и защиты ключевой инфраструктуры.
По словам Вана, позиция Китая по украинскому вопросу «последовательна и ясна». Глава МИДа привел слова председателя республики Си Цзиньпина, который заявлял, что в рамках конфликта необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, соблюдать цели и принципы Устава ООН, серьезно относиться к законным интересам всех стран и прилагать усилия для мирного урегулирования. Министр иностранных дел в очередной раз подчеркнул, что Китай не является ни создателем, ни стороной украинского кризиса.
Власти Китая неоднократно заявляли, что выступают за политическое урегулирование конфликта на Украине и мирные переговоры. Пекин не раз призывал стороны отказаться от действий, направленных на эскалацию. В феврале 2023 г. МИД КНР представил план из 12 пунктов об урегулировании ситуации на Украине, среди которых – уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также прекращение огня и боевых действий.