Залужный допустил прорыв фронта Россией в 2027 году
Россия может совершить мощный прорыв фронта в 2027 г., считает бывший главком ВСУ Валерий Залужный.
Сейчас продвинуться сильно – до 200 км – не могут обе стороны, но уже к 2027 г. россиянам удастся добиться преимущества для прорыва линии соприкосновения, заявил он.
Установленный Залужным срок связан с завершением техническо-эволюционного процесса и началом накопления технологических материалов, пояснил экс-главком.
При этом в июне 2023 г. президент на встрече с военкорами отметил, что цели спецоперации на Украине все же меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом они остаются теми же, неся фундаментальный характер.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области были присоединены к России в сентябре 2022 г. после проведения в этих регионах референдумов. По состоянию на ноябрь 2024 г. РФ контролирует территорию ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Украина и западные страны результаты референдумов не признают.