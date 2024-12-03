МИД: вопрос о встрече участников Астанинского процесса по Сирии прорабатывается

3 декабря министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что главы МИД Ирана, Турции, России и Катара могут встретиться в ближайшие дни в Дохе для обсуждения ситуации в Сирии. По его словам, было решено «продолжить эти консультации и возобновить Астанинский процесс».