МИД: вопрос о встрече участников Астанинского процесса по Сирии прорабатывается
Вопрос о встрече участников астанинского процесса по Сирии прорабатывается, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет «РИА Новости».
3 декабря министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что главы МИД Ирана, Турции, России и Катара могут встретиться в ближайшие дни в Дохе для обсуждения ситуации в Сирии. По его словам, было решено «продолжить эти консультации и возобновить Астанинский процесс».
12 ноября заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев говорил, что встреча в рамках Астанинского процесса по Сирии состоится в первой половине 2025 г.
С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Их целью стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо.
Сирийская армия совместно с российскими военными отражают атаку боевиков. 1 декабря замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Олег Игнасюк сообщил, что армия Сирии при поддержке ВКС России уничтожила за последние сутки не менее 320 боевиков и 63 единицы используемой ими техники.