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ВКС России помогли сирийской армии уничтожить не менее 320 боевиков за сутки

Ведомости

Сирийская правительственная армия при поддержке ВКС России уничтожила за последние сутки не менее 320 боевиков и 63 единицы используемой ими техники в рамках борьбы с терроризмом, заявил замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Олег Игнасюк.

Он пояснил, что военные операции были проведены в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо. Российская авиация наносила удары по местам скопления боевиков и техники, а также складам боеприпасов и оружия, позициям артиллерии и пунктам управления.

«Уничтожено не менее 320 боевиков и 63 единицы автомобильной и бронированной техники», – говорится в сообщении ЦПВС.

С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Их целью стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо.

По состоянию на 1 декабря сирийская армия не контролирует Алеппо, но подразделения армии Сирии установили полный контроль над территорией ряда населенных пунктов на севере провинции Хама, которая граничит с провинциями Алеппо и Идлиб, передавала радиостанция Sham FM.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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