ВКС России помогли сирийской армии уничтожить не менее 320 боевиков за сутки
Сирийская правительственная армия при поддержке ВКС России уничтожила за последние сутки не менее 320 боевиков и 63 единицы используемой ими техники в рамках борьбы с терроризмом, заявил замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Олег Игнасюк.
Он пояснил, что военные операции были проведены в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо. Российская авиация наносила удары по местам скопления боевиков и техники, а также складам боеприпасов и оружия, позициям артиллерии и пунктам управления.
«Уничтожено не менее 320 боевиков и 63 единицы автомобильной и бронированной техники», – говорится в сообщении ЦПВС.
С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Их целью стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо.
По состоянию на 1 декабря сирийская армия не контролирует Алеппо, но подразделения армии Сирии установили полный контроль над территорией ряда населенных пунктов на севере провинции Хама, которая граничит с провинциями Алеппо и Идлиб, передавала радиостанция Sham FM.