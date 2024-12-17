Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Саудовская Аравия пойдет на сближение с Израилем в случае окончания войны в Газе

Ведомости

Саудовская Аравия пойдет на сближение с Израилем только в случае, если война в секторе Газа прекратится, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на саудовские официальные лица.

Представители Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом встречались с командой избранного президента США Дональда Трампа, в том числе с новым спецпосланником Трампа на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом.

«Нормализация отношений между странами может произойти только после окончания войны в Газе», – сообщили представители Саудовской Аравии.

Кроме того, арабское государство также ожидает от Израиля заявления о поддержке идеи создания палестинского государства. Это не обязательно должно быть признание, но выражение желания израильского руководства работать над формированием палестинского государства.

В октябре Reuters писали, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд может согласиться на установление дипломатических отношений с Израилем, если на президентских выборах в США победит кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

Ранее «РИА Новости» заявляли о существующей вероятности заключения сделки по прекращению огня и освобождению заложников.

Саудовская Аравия и Израиль длительное время предпринимают попытки для нормализации отношений. Стороны не могут договориться из-за разногласий вокруг палестинского урегулирования: Эр-Рияд настаивает на создании независимого палестинского государства в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме. В частности, в феврале об этом сообщал МИД Саудовской Аравии. Тель-Авив выступает за аннексию еврейских поселений на оккупированных территориях и против раздела Иерусалима. Процесс установления дипотношений был осложнен после обострения обстановки на Ближнем Востоке в 2023 г.

Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных