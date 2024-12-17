Саудовская Аравия пойдет на сближение с Израилем в случае окончания войны в Газе
Саудовская Аравия пойдет на сближение с Израилем только в случае, если война в секторе Газа прекратится, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на саудовские официальные лица.
Представители Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом встречались с командой избранного президента США Дональда Трампа, в том числе с новым спецпосланником Трампа на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом.
«Нормализация отношений между странами может произойти только после окончания войны в Газе», – сообщили представители Саудовской Аравии.
Кроме того, арабское государство также ожидает от Израиля заявления о поддержке идеи создания палестинского государства. Это не обязательно должно быть признание, но выражение желания израильского руководства работать над формированием палестинского государства.
В октябре Reuters писали, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд может согласиться на установление дипломатических отношений с Израилем, если на президентских выборах в США победит кандидат от республиканцев Дональд Трамп.
Ранее «РИА Новости» заявляли о существующей вероятности заключения сделки по прекращению огня и освобождению заложников.
Саудовская Аравия и Израиль длительное время предпринимают попытки для нормализации отношений. Стороны не могут договориться из-за разногласий вокруг палестинского урегулирования: Эр-Рияд настаивает на создании независимого палестинского государства в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме. В частности, в феврале об этом сообщал МИД Саудовской Аравии. Тель-Авив выступает за аннексию еврейских поселений на оккупированных территориях и против раздела Иерусалима. Процесс установления дипотношений был осложнен после обострения обстановки на Ближнем Востоке в 2023 г.
Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».