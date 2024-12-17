Нетаньяху: Израиль останется на Голанах до получения гарантий безопасности

Он заметил, что 53 года назад был на этих вершинах в составе одного из подразделений израильской армии. Премьер-министр Израиля указал, что значение Голанских высот для безопасности страны стало еще более важным за последние годы и особенно в последние недели на фоне событий, происходящих в Сирии.