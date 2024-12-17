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Нетаньяху: Израиль останется на Голанах до получения гарантий безопасности

Ведомости

Израиль продолжит контролировать ряд районов на Голанских высотах, пока не получит гарантий безопасности. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в ходе оперативного совещания с военным руководством на Хермоне, передает канцелярия политика.

«Мы здесь, чтобы принять решение о размещении сил Израиля в этом важном месте до тех пор, пока не будет найдено другое решение, гарантирующее безопасность Израиля», – подчеркнул Нетаньяху.

Он заметил, что 53 года назад был на этих вершинах в составе одного из подразделений израильской армии. Премьер-министр Израиля указал, что значение Голанских высот для безопасности страны стало еще более важным за последние годы и особенно в последние недели на фоне событий, происходящих в Сирии.

8 декабря вооруженная сирийская оппозиция захватила власть в Сирии, объявив о падении прежнего правительства. На фоне взятия Дамаска армия обороны Израиля заняла Голанские высоты на юге Сирии. Лидер группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в России) Мухаммад аль-Джулани в эфире Syria TV обвинил Израиль в неправомерном нападении на страну. По его мнению, Израиль давно перешел границы дозволенного в отношении Сирии, что может быть чревато дальнейшей эскалацией на Ближнем Востоке.

Вскоре после этого начальник штаба израильской армии генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что действия военных вдоль границы направлены исключительно на обеспечение безопасности Израиля. Он подчеркнул, что страна не вмешивается в происходящее в Сирии и не намерена ею управлять.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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