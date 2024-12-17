Нетаньяху: Израиль останется на Голанах до получения гарантий безопасности
Израиль продолжит контролировать ряд районов на Голанских высотах, пока не получит гарантий безопасности. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в ходе оперативного совещания с военным руководством на Хермоне, передает канцелярия политика.
«Мы здесь, чтобы принять решение о размещении сил Израиля в этом важном месте до тех пор, пока не будет найдено другое решение, гарантирующее безопасность Израиля», – подчеркнул Нетаньяху.
Он заметил, что 53 года назад был на этих вершинах в составе одного из подразделений израильской армии. Премьер-министр Израиля указал, что значение Голанских высот для безопасности страны стало еще более важным за последние годы и особенно в последние недели на фоне событий, происходящих в Сирии.
8 декабря вооруженная сирийская оппозиция захватила власть в Сирии, объявив о падении прежнего правительства. На фоне взятия Дамаска армия обороны Израиля заняла Голанские высоты на юге Сирии. Лидер группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в России) Мухаммад аль-Джулани в эфире Syria TV обвинил Израиль в неправомерном нападении на страну. По его мнению, Израиль давно перешел границы дозволенного в отношении Сирии, что может быть чревато дальнейшей эскалацией на Ближнем Востоке.
Вскоре после этого начальник штаба израильской армии генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что действия военных вдоль границы направлены исключительно на обеспечение безопасности Израиля. Он подчеркнул, что страна не вмешивается в происходящее в Сирии и не намерена ею управлять.