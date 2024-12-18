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Российский хоккеист осужден в Польше за шпионаж

Ведомости

Российского хоккеиста Максима Сергеева, игравшего за польскую команду «Заглемби Сосновец», приговорили к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу РФ. Об этом сообщает польский портал hokej.net.

По данным следствия, хоккеист якобы был завербован агентом ФСБ через мессенджер Telegram. Сначала он публиковал политический контент в социальных сетях, а затем якобы «документировал стратегические объекты», включая железнодорожную станцию в Пшемысле и завод по производству вооружений в Силезии. Он снимал квартиру с видом на завод по производству военного оборудования. В его ноутбуке якобы были найдены документы, относящиеся к ЧВК «Вагнер».

Сергеев, по версии польских следователей, входил в группу из 16 человек, 14 из которых уже задержаны. Хоккеист провел два года на «скамье подсудимых». Благодаря признанию вины он избежал максимального срока в 10 лет.

В апреле Гданьский окружной суд Польши назначил гражданину России наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы по обвинению в шпионской деятельности в пользу российской разведки. По версии обвинения, россиянин на протяжении многих лет жил и вел законный бизнес в Польше. Занимаясь исторической реконструкцией, он общался с польскими военнослужащими и использовал полученную информацию в интересах российской разведки. В прокуратуре утверждают, что он якобы собирал данные о размещении польских воинских частей, их организационной и штатной структуре, статусе, структуре командования, вознаграждении солдат, а также о деталях вооружения отдельных подразделений, типе используемого оборудования, принципах связи, а также о взаимодействии войск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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