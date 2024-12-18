Российский хоккеист осужден в Польше за шпионаж
Российского хоккеиста Максима Сергеева, игравшего за польскую команду «Заглемби Сосновец», приговорили к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу РФ. Об этом сообщает польский портал hokej.net.
По данным следствия, хоккеист якобы был завербован агентом ФСБ через мессенджер Telegram. Сначала он публиковал политический контент в социальных сетях, а затем якобы «документировал стратегические объекты», включая железнодорожную станцию в Пшемысле и завод по производству вооружений в Силезии. Он снимал квартиру с видом на завод по производству военного оборудования. В его ноутбуке якобы были найдены документы, относящиеся к ЧВК «Вагнер».
Сергеев, по версии польских следователей, входил в группу из 16 человек, 14 из которых уже задержаны. Хоккеист провел два года на «скамье подсудимых». Благодаря признанию вины он избежал максимального срока в 10 лет.
В апреле Гданьский окружной суд Польши назначил гражданину России наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы по обвинению в шпионской деятельности в пользу российской разведки. По версии обвинения, россиянин на протяжении многих лет жил и вел законный бизнес в Польше. Занимаясь исторической реконструкцией, он общался с польскими военнослужащими и использовал полученную информацию в интересах российской разведки. В прокуратуре утверждают, что он якобы собирал данные о размещении польских воинских частей, их организационной и штатной структуре, статусе, структуре командования, вознаграждении солдат, а также о деталях вооружения отдельных подразделений, типе используемого оборудования, принципах связи, а также о взаимодействии войск.