Российский хоккеист осужден в Польше за шпионаж

В апреле Гданьский окружной суд Польши назначил гражданину России наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы по обвинению в шпионской деятельности в пользу российской разведки. По версии обвинения, россиянин на протяжении многих лет жил и вел законный бизнес в Польше. Занимаясь исторической реконструкцией, он общался с польскими военнослужащими и использовал полученную информацию в интересах российской разведки. В прокуратуре утверждают, что он якобы собирал данные о размещении польских воинских частей, их организационной и штатной структуре, статусе, структуре командования, вознаграждении солдат, а также о деталях вооружения отдельных подразделений, типе используемого оборудования, принципах связи, а также о взаимодействии войск.