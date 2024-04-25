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В Польше россиянина-реконструктора осудили на 2,5 года за шпионаж

Ведомости

Гданьский окружной суд Польши назначил гражданину России наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы по обвинению в шпионской деятельности в пользу российской разведки. Об этом сообщила пресс-служба окружной прокуратуры в Гданьске.

По версии обвинения, россиянин на протяжении многих лет жил и вел законный бизнес в Польше. Занимаясь исторической реконструкцией, он общался с польскими военнослужащими и использовал полученную информацию в интересах российской разведки. В прокуратуре утверждают, что он якобы собирал данные о о размещении польских воинских частей, их организационной и штатной структуре, статусе, структуре командования, вознаграждении солдат, а также о деталях вооружения отдельных подразделений, типе используемого оборудования, принципах связи, а также о взаимодействии войск.

В ходе разбирательства также выявили ряд коррупционных преступлений россиянина, связанных с таможенным оформлением товаров. Собранные доказательства привели к тому, что обвинения в совершении коррупционных преступлений были предъявлены также трем гражданам Польши. Они получили условные сроки и штрафы.

Немецкий журнал Der Spiegel 18 апреля сообщил, что в Байройте (Бавария) специальная полиция арестовала двух предполагаемых агентов, которые, как утверждается, планировали диверсионные операции в Германии по заданию российских спецслужб. Главным обвиняемым является 39-летний русский немец Дитер С. из Баварии. Федеральная прокуратура обвиняет его, в частности, в агентурной деятельности в диверсионных целях, а также в нанесении на карту военных объектов. Предполагаемому шпиону якобы помогал 37-летний русский немец Александр Дж., которого федеральная прокуратура теперь также обвиняет в агентурной деятельности. Посольство России потребовало от Германии обеспечить консульский доступ к задержанным по подозрению в шпионаже, если они действительно являются российскими гражданами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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