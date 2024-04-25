В Польше россиянина-реконструктора осудили на 2,5 года за шпионаж

Немецкий журнал Der Spiegel 18 апреля сообщил, что в Байройте (Бавария) специальная полиция арестовала двух предполагаемых агентов, которые, как утверждается, планировали диверсионные операции в Германии по заданию российских спецслужб. Главным обвиняемым является 39-летний русский немец Дитер С. из Баварии. Федеральная прокуратура обвиняет его, в частности, в агентурной деятельности в диверсионных целях, а также в нанесении на карту военных объектов. Предполагаемому шпиону якобы помогал 37-летний русский немец Александр Дж., которого федеральная прокуратура теперь также обвиняет в агентурной деятельности. Посольство России потребовало от Германии обеспечить консульский доступ к задержанным по подозрению в шпионаже, если они действительно являются российскими гражданами.