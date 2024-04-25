В Польше россиянина-реконструктора осудили на 2,5 года за шпионаж
Гданьский окружной суд Польши назначил гражданину России наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы по обвинению в шпионской деятельности в пользу российской разведки. Об этом сообщила пресс-служба окружной прокуратуры в Гданьске.
По версии обвинения, россиянин на протяжении многих лет жил и вел законный бизнес в Польше. Занимаясь исторической реконструкцией, он общался с польскими военнослужащими и использовал полученную информацию в интересах российской разведки. В прокуратуре утверждают, что он якобы собирал данные о о размещении польских воинских частей, их организационной и штатной структуре, статусе, структуре командования, вознаграждении солдат, а также о деталях вооружения отдельных подразделений, типе используемого оборудования, принципах связи, а также о взаимодействии войск.
В ходе разбирательства также выявили ряд коррупционных преступлений россиянина, связанных с таможенным оформлением товаров. Собранные доказательства привели к тому, что обвинения в совершении коррупционных преступлений были предъявлены также трем гражданам Польши. Они получили условные сроки и штрафы.
Немецкий журнал Der Spiegel 18 апреля сообщил, что в Байройте (Бавария) специальная полиция арестовала двух предполагаемых агентов, которые, как утверждается, планировали диверсионные операции в Германии по заданию российских спецслужб. Главным обвиняемым является 39-летний русский немец Дитер С. из Баварии. Федеральная прокуратура обвиняет его, в частности, в агентурной деятельности в диверсионных целях, а также в нанесении на карту военных объектов. Предполагаемому шпиону якобы помогал 37-летний русский немец Александр Дж., которого федеральная прокуратура теперь также обвиняет в агентурной деятельности. Посольство России потребовало от Германии обеспечить консульский доступ к задержанным по подозрению в шпионаже, если они действительно являются российскими гражданами.