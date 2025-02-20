Песков: риторика Зеленского оставляет желать лучшего
Риторика президента Украины Владимира Зеленского и многих представителей киевского режима в целом оставляет желать лучшего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
Таким образом Песков ответил на вопрос, как в Кремле оценивают слова Зеленского о том, что американский лидер Трамп якобы использует дезинформацию России про его низкий рейтинг. По словам пресс-секретаря президента РФ, представители украинского режима часто позволяют себе высказывания в адрес глав других государств, особенно в последние месяцы. Он подчеркнул, что это «совершенно непозволительные вещи».
«Конечно, для многих глав государств, в отношении которых совершаются такие высказывания, это абсолютно недопустимо и неприемлемо. То, что рейтинг Зеленского падает, – это абсолютная очевидная тенденция, и вряд ли с этим можно спорить», – сказал пресс-секретарь президента.
Зеленский заявлял ITV News, что во время продолжающегося конфликта население Украины выступает против выборов, «все люди против». «Нам нужно прекратить состояние войны или приостановить состояние войны. Если мы приостановим состояние войны, мы потеряем армию. И, в принципе, русские будут счастливы», – говорил он, подчеркивая, что не боится выборов.
Срок полномочий Зеленского на посту главы государства официально истек 20 мая 2024 г. 28 января президент России Владимир Путин отмечал, что подписание мирного соглашения с Украиной на данном этапе будет нелегитимным: Зеленский является незаконным президентом и не может отменить указ, запрещающий любые переговоры с Россией. По мнению Путина, если Киев захочет отменить этот указ, он найдет юридическую возможность сделать это.