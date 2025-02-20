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Песков: риторика Зеленского оставляет желать лучшего

Ведомости

Риторика президента Украины Владимира Зеленского и многих представителей киевского режима в целом оставляет желать лучшего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

Таким образом Песков ответил на вопрос, как в Кремле оценивают слова Зеленского о том, что американский лидер Трамп якобы использует дезинформацию России про его низкий рейтинг. По словам пресс-секретаря президента РФ, представители украинского режима часто позволяют себе высказывания в адрес глав других государств, особенно в последние месяцы. Он подчеркнул, что это «совершенно непозволительные вещи».

«Конечно, для многих глав государств, в отношении которых совершаются такие высказывания, это абсолютно недопустимо и неприемлемо. То, что рейтинг Зеленского падает, – это абсолютная очевидная тенденция, и вряд ли с этим можно спорить», – сказал пресс-секретарь президента.

19 февраля Трамп назвал Зеленского диктатором из-за его отказа проводить президентские выборы в стране и обратил внимание на то, что он имеет крайне низкую поддержку в украинских опросах. 20 февраля Трамп заявил пресс-пулу Белого дома, что пришло время для проведения выборов на Украине.

Зеленский заявлял ITV News, что во время продолжающегося конфликта население Украины выступает против выборов, «все люди против». «Нам нужно прекратить состояние войны или приостановить состояние войны. Если мы приостановим состояние войны, мы потеряем армию. И, в принципе, русские будут счастливы», – говорил он, подчеркивая, что не боится выборов.

Срок полномочий Зеленского на посту главы государства официально истек 20 мая 2024 г. 28 января президент России Владимир Путин отмечал, что подписание мирного соглашения с Украиной на данном этапе будет нелегитимным: Зеленский является незаконным президентом и не может отменить указ, запрещающий любые переговоры с Россией. По мнению Путина, если Киев захочет отменить этот указ, он найдет юридическую возможность сделать это.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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