Песков: риторика Зеленского оставляет желать лучшего

Таким образом Песков ответил на вопрос, как в Кремле оценивают слова Зеленского о том, что американский лидер Трамп якобы использует дезинформацию России про его низкий рейтинг. По словам пресс-секретаря президента РФ, представители украинского режима часто позволяют себе высказывания в адрес глав других государств, особенно в последние месяцы. Он подчеркнул, что это «совершенно непозволительные вещи».