NYT: США могут остановить всю помощь Украине

Вся помощь США Украине, в том числе последние поставки боеприпасов и оборудования, разрешенные и оплаченные во время президентства Джо Байдена, может быть немедленно отменена, говорится в публикации. Об этом, как пишет NYT, представитель администрации Трампа сообщил 28 февраля после встречи американского лидера и президента Украины Владимира Зеленского, которая завершилась перепалкой глав государств.