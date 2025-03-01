NYT: США могут остановить всю помощь Украине
США могут перестать оказывать Украине помощь, президент США Дональд Трамп может решить прекратить даже косвенную поддержку Киева, заявил представитель администрации американского президента. Об этом пишет The New York Times (NYT).
Вся помощь США Украине, в том числе последние поставки боеприпасов и оборудования, разрешенные и оплаченные во время президентства Джо Байдена, может быть немедленно отменена, говорится в публикации. Об этом, как пишет NYT, представитель администрации Трампа сообщил 28 февраля после встречи американского лидера и президента Украины Владимира Зеленского, которая завершилась перепалкой глав государств.
«После пятничного спектакля в Овальном кабинете представитель администрации Трампа заявил, что президент может решить прекратить даже косвенную поддержку, предоставляемую США, которая включает в себя другие виды военного финансирования», – говорится в публикации.
По данным издания, речь идет об обмене разведданными, обучении украинских войск и пилотов и размещении колл-центра, который управляет международной помощью на военной базе США в Германии.
Последние поставки «эпохи Байдена» замедлились до минимума, указывает NYT. Вооружения, которые Украина приобрела у американских оборонных компаний, должны быть отправлены в течение полугода, заявил газете бывший высокопоставленный военный чиновник из администрации экс-президента.
В плане Трампа по урегулированию украинского конфликта не предполагается обязательств США по военной поддержке Киева или отправке военных в республику, писала The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме. Зеленский после провальных переговоров и перепалки с президентом США поблагодарил Америку за поддержку, заявив, что Украине нужен «справедливый и прочный» мир.