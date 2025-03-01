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NYT: США могут остановить всю помощь Украине

Ведомости

США могут перестать оказывать Украине помощь, президент США Дональд Трамп может решить прекратить даже косвенную поддержку Киева, заявил представитель администрации американского президента. Об этом пишет The New York Times (NYT). 

Вся помощь США Украине, в том числе последние поставки боеприпасов и оборудования, разрешенные и оплаченные во время президентства Джо Байдена, может быть немедленно отменена, говорится в публикации. Об этом, как пишет NYT, представитель администрации Трампа сообщил 28 февраля после встречи американского лидера и президента Украины Владимира Зеленского, которая завершилась перепалкой глав государств.  

«После пятничного спектакля в Овальном кабинете представитель администрации Трампа заявил, что президент может решить прекратить даже косвенную поддержку, предоставляемую США, которая включает в себя другие виды военного финансирования», – говорится в публикации.

По данным издания, речь идет об обмене разведданными, обучении украинских войск и пилотов и размещении колл-центра, который управляет международной помощью на военной базе США в Германии.

Последние поставки «эпохи Байдена» замедлились до минимума, указывает NYT. Вооружения, которые Украина приобрела у американских оборонных компаний, должны быть отправлены в течение полугода, заявил газете бывший высокопоставленный военный чиновник из администрации экс-президента.

В плане Трампа по урегулированию украинского конфликта не предполагается обязательств США по военной поддержке Киева или отправке военных в республику, писала The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме. Зеленский после провальных переговоров и перепалки с президентом США поблагодарил Америку за поддержку, заявив, что Украине нужен «справедливый и прочный» мир.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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