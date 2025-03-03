Избранный президент Абхазии пригрозил наказанием за нападение на участок
Напавшие на избирательный участок в Гагрском районе 1 марта будут наказаны, заверил избранный президент Абхазии Бадра Гунба.
«Мной уже было дано поручение правоохранительным органам разобраться с этим инцидентом. Есть понимание того, кто совершал, какие силы были использованы», – сказал он на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).
Гунба пообещал, что «никакого спуска в отношении тех, кто нарушал закон, мы не дадим».
МВД Абхазии заявило 1 марта, что неизвестные напали на избирательный участок в Цандрипшской средней школе № 2 Гагрского района Абхазии во время выборов президента республики.
1 марта Следственный комитет (СК) России сообщил о возбуждении уголовных дел, в том числе по статье о терроризме, после нападений на граждан России, имеющих также абхазское гражданство. Следователи зафиксировали «несколько фактов угроз жизни, воспрепятствования волеизъявлению, в частности путем порчи урн с бюллетенями».
Первый тур выборов президента частично признанной республики состоялся 15 февраля. Тогда вице-президент Гунба лидировал с 46,38% голосов, а бывший вице-премьер страны Адгур Ардзинба набрал 36,92% голосов. В результате был организован второй тур – он состоялся 1 марта, Гунба избран президентом с 54,73% голосов.