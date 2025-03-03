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Избранный президент Абхазии пригрозил наказанием за нападение на участок

Ведомости

Напавшие на избирательный участок в Гагрском районе 1 марта будут наказаны, заверил избранный президент Абхазии Бадра Гунба.

«Мной уже было дано поручение правоохранительным органам разобраться с этим инцидентом. Есть понимание того, кто совершал, какие силы были использованы», – сказал он на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

Гунба пообещал, что «никакого спуска в отношении тех, кто нарушал закон, мы не дадим».

МВД Абхазии заявило 1 марта, что неизвестные напали на избирательный участок в Цандрипшской средней школе № 2 Гагрского района Абхазии во время выборов президента республики.

1 марта Следственный комитет (СК) России сообщил о возбуждении уголовных дел, в том числе по статье о терроризме, после нападений на граждан России, имеющих также абхазское гражданство. Следователи зафиксировали «несколько фактов угроз жизни, воспрепятствования волеизъявлению, в частности путем порчи урн с бюллетенями».

Первый тур выборов президента частично признанной республики состоялся 15 февраля. Тогда вице-президент Гунба лидировал с 46,38% голосов, а бывший вице-премьер страны Адгур Ардзинба набрал 36,92% голосов. В результате был организован второй тур – он состоялся 1 марта, Гунба избран президентом с 54,73% голосов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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