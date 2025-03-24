Китай опроверг сообщение об участии в миротворческих силах на Украине

Министерство иностранных дел (МИД) КНР опровергло сообщение о том, что представители Китая обсуждают участие в миротворческой миссии на Украине после завершения конфликта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД КНР Го Цзякуня.