Китай опроверг сообщение об участии в миротворческих силах на Украине
Министерство иностранных дел (МИД) КНР опровергло сообщение о том, что представители Китая обсуждают участие в миротворческой миссии на Украине после завершения конфликта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД КНР Го Цзякуня.
Дипломат выразил намерение Китая продолжить работу с международным сообществом над продвижением мирных переговоров и созданием условий для прекращения огня и окончания украинского конфликта.
22 марта немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатические круги ЕС сообщило, что Китай якобы обсуждает возможность участия в миротворческих силах на Украине.
21 марта стало известно, что министр иностранных дел Китая и глава канцелярии ЦК КПК по иностранным делам (де-факто куратор внешней политики страны) Ван И может посетить Россию в апреле 2025 г.