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«Единая Россия» поддержит матерей и жен военных при выдвижении

Ведомости

«Единая Россия» (ЕР) намерена активно поддерживать матерей и жен военнослужащих при выдвижении на предварительном голосовании партии. Об этом заявил секретарь генсовета Владимир Якушев на форуме муниципальных депутатов в Ростовской области.

Политик также отметил, что в этом году «Единая Россия» ожидает участия в процедуре большего количества бойцов спецоперации. В прошлом году депутатские мандаты по итогам выборов в Единый день голосования (ЕДГ) получили 304 военных, которые выдвигались от партии, напомнил Якушев. 26 марта он сообщал ТАСС, что количество кандидатов – участников спецоперации от ЕР на предстоящих в сентябре выборах разного уровня точно превзойдет прошлогодний показатель – 380 человек.

В октябре 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на собственные подсчеты писали, что депутатами различных уровней (заксобраний регионов и муниципальных советов) по итогам ЕДГ 8 сентября стали 329 участников спецоперации. Это 0,94% от общего количества замещенных мандатов (свыше 35 000). Наибольшее количество (более 300 человек) было избрано от «Единой России».

Формировать элиту, в том числе политическую, из числа участников спецоперации неоднократно призывал президент РФ Владимир Путин. Для этого по его решению была запущена программа переподготовки военных «Время героев». Ее выпускники могут рассчитывать на получение государственных и муниципальных должностей различного уровня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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