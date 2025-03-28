«Единая Россия» поддержит матерей и жен военных при выдвижении

Политик также отметил, что в этом году «Единая Россия» ожидает участия в процедуре большего количества бойцов спецоперации. В прошлом году депутатские мандаты по итогам выборов в Единый день голосования (ЕДГ) получили 304 военных, которые выдвигались от партии, напомнил Якушев. 26 марта он сообщал ТАСС, что количество кандидатов – участников спецоперации от ЕР на предстоящих в сентябре выборах разного уровня точно превзойдет прошлогодний показатель – 380 человек.