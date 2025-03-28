«Единая Россия» поддержит матерей и жен военных при выдвижении
«Единая Россия» (ЕР) намерена активно поддерживать матерей и жен военнослужащих при выдвижении на предварительном голосовании партии. Об этом заявил секретарь генсовета Владимир Якушев на форуме муниципальных депутатов в Ростовской области.
Политик также отметил, что в этом году «Единая Россия» ожидает участия в процедуре большего количества бойцов спецоперации. В прошлом году депутатские мандаты по итогам выборов в Единый день голосования (ЕДГ) получили 304 военных, которые выдвигались от партии, напомнил Якушев. 26 марта он сообщал ТАСС, что количество кандидатов – участников спецоперации от ЕР на предстоящих в сентябре выборах разного уровня точно превзойдет прошлогодний показатель – 380 человек.
В октябре 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на собственные подсчеты писали, что депутатами различных уровней (заксобраний регионов и муниципальных советов) по итогам ЕДГ 8 сентября стали 329 участников спецоперации. Это 0,94% от общего количества замещенных мандатов (свыше 35 000). Наибольшее количество (более 300 человек) было избрано от «Единой России».
Формировать элиту, в том числе политическую, из числа участников спецоперации неоднократно призывал президент РФ Владимир Путин. Для этого по его решению была запущена программа переподготовки военных «Время героев». Ее выпускники могут рассчитывать на получение государственных и муниципальных должностей различного уровня.