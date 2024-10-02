Депутатами от парламентских партий в ЕДГ-2024 стали 329 участников спецоперации

Депутатами от парламентских партий в ЕДГ-2024 стали 329 участников спецоперацииВсего этой осенью замещалось более 35 000 мандатов
Депутатами различных уровней (заксобраний регионов и муниципальных советов) по итогам единого дня голосования 8 сентября 2024 г. (ЕДГ-2024) стали 329 участников спецоперации, подсчитали «Ведомости». Это 0,94% от общего количества замещенных мандатов (свыше 35 000). Наибольшее количество – 308 – было избрано от «Единой России» (ЕР). Это 81% от общего количества зарегистрированных в качестве кандидатов участников спецоперации (380), сказал «Ведомостям» заместитель секретаря генсовета ЕР Сергей Перминов.
«Этого удалось достичь благодаря комплексной системе сопровождения, поддержки кандидатов на каждом из этапов кампании», – пояснил он. 34 ветерана одержали победу на основных и дополнительных выборах депутатов заксобраний в 14 регионах. В органах местного самоуправления 38 регионов 274 мандата достались баллотировавшимся от ЕР участникам спецоперации. В городские думы административных центров 22 субъектов Федерации (основные и дополнительные выборы) избрано 39 таких кандидатов.
На 2-м месте по количеству мандатов, полученных на выборах участниками спецоперации, КПРФ. Из 40 зарегистрированных ветеранов избрано депутатами 11, сообщил «Ведомостям» депутат Госдумы, пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко. Два участника спецоперации избрались в региональные парламенты (Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии), остальные стали муниципальными депутатами. «Справедливая Россия» (СР) выдвинула на выборы различных уровней в ЕДГ-2024 свыше 50 участников спецоперации, шестеро из которых избрались.
Одним из избранных от СР депутатов стал депутат Госдумы шестого и седьмого созывов, экс-член ЛДПР, исключенный из нее в июне 2022 г., Александр Шерин. Он вступил в ряды СР 23 декабря 2023 г. и в ходе ЕДГ-2024 победил на выборах совета депутатов Рыбновского городского поселения Рязанской области. От ЛДПР депутатские мандаты получили четверо военнослужащих из 25. Двое избрались в органы местного самоуправления в Пермском крае и по одному – в Ленинградской области и Татарстане.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу партии «Новые люди».
Два участника спецоперации также стали сенаторами по итогам осенней ротации в Совете Федерации (СФ). Глава Крыма Сергей Аксенов делегировал в верхнюю палату парламента Героя России танкиста Юрия Нимченко, губернатор Курской области – ветерана боевых действий Алексея Кондратьева. Кондратьев при этом получил кресло сенатора второй раз: с 2010 по 2020 г. он представлял губернатора Тамбовской области в СФ (до этого в 2015–2010 гг. был главой Тамбова), а затем пошел в армию добровольцем (пришел в политику в звании полковника).
Третьего ветерана может наделить полномочиями сенатора избранный глава Республики Алтай Андрей Турчак, инаугурация которого запланирована на 3 октября. В тройке кандидатов в члены СФ, представленной Турчаком в избирательную комиссию, гвардии майор Амыр Аргамаков, участвовавший в военной операции в Сирии и спецоперации на Украине, а также экс-представитель госсобрания в СФ Татьяна Гигель и председатель контрольно-счетной палаты, бывший министр культуры региона Эжер Малчинов.
Элита обновляется перманентно везде и всегда и ветераны сейчас – основной резерв элитарного обновления, говорит политолог Виталий Иванов. «В течение ближайших 5–10 лет представительство ветеранитета во власти будет расширяться. Придет очередь и госкомпаний, и частных корпораций, и университетов, и даже экспертного сообщества. Один ветеран потянет других», – сказал он «Ведомостям».
Процесс продвижения участников спецоперации во власть только начинается, считает политолог Ростислав Туровский. «Есть уже немало политических игроков, которые проводят анализ и отбор перспективных людей. Этот процесс нельзя назвать полностью централизованным», – говорит он. Кроме того, по словам эксперта, сложившиеся элиты – в депутатском корпусе, например, – не хотят уступать свои места. «В итоге массового призыва участников спецоперации во власть и не происходит», – заключил Туровский.