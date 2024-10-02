Депутатами от парламентских партий в ЕДГ-2024 стали 329 участников спецоперации

Два участника спецоперации также стали сенаторами по итогам осенней ротации в Совете Федерации (СФ). Глава Крыма Сергей Аксенов делегировал в верхнюю палату парламента Героя России танкиста Юрия Нимченко, губернатор Курской области – ветерана боевых действий Алексея Кондратьева. Кондратьев при этом получил кресло сенатора второй раз: с 2010 по 2020 г. он представлял губернатора Тамбовской области в СФ (до этого в 2015–2010 гг. был главой Тамбова), а затем пошел в армию добровольцем (пришел в политику в звании полковника).