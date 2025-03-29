Имамоглу призвал провести суд над ним в прямом эфире

Призыв, как передает ТАСС, был зачитан с использованием искусственного интеллекта (ИИ) голосом Имамоглу. В нем он заявил, что никогда не совершал преступлений, которые ему приписывают, а также пообещал «выполнить миссию, порученную мне народом, ценой своей жизни».