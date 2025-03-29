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Имамоглу призвал провести суд над ним в прямом эфире

Ведомости

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, арестованный по делу о мошенничестве, требует провести суд над ним в прямом эфире на государственном телеканале TRT. Призыв политика передал лидер Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель на митинге.

«Передаю исторический вызов [президенту Турции Реджепу Тайипу] Эрдогану от Имамоглу. Мэр Экрем [Имамоглу] говорит, что не виноват. <...> Если ты доверяешь себе, предлагаю провести суд в прямом эфире на телеканале TRT», – привел послание Озель (цитата по ТАСС).

Призыв, как передает ТАСС, был зачитан с использованием искусственного интеллекта (ИИ) голосом Имамоглу. В нем он заявил, что никогда не совершал преступлений, которые ему приписывают, а также пообещал «выполнить миссию, порученную мне народом, ценой своей жизни».

На митинге также присутствовал мэр Анкары Мансур Яваш. По его заявлению, по этому делу «наказывают не мэра, а надежду», а «несправедливость по отношению к одному человеку является угрозой всему обществу».

Имамоглу был задержан 19 марта по подозрению в мошенничестве на сумму 560 млрд турецких лир (около $15 млрд) и отстранен от должности. Также его обвинили в связях с террористами. Он был арестован 23 марта.

На фоне этого в Стамбуле и других городах Турции проходят масштабные акции протеста. Эрдоган 20 марта обвинил оппозицию в политическом давлении на полицию и судебную систему. Он считает, что власти «не имеют права тратить время на выступления оппозиции».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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