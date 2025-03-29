Имамоглу призвал провести суд над ним в прямом эфире
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, арестованный по делу о мошенничестве, требует провести суд над ним в прямом эфире на государственном телеканале TRT. Призыв политика передал лидер Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель на митинге.
«Передаю исторический вызов [президенту Турции Реджепу Тайипу] Эрдогану от Имамоглу. Мэр Экрем [Имамоглу] говорит, что не виноват. <...> Если ты доверяешь себе, предлагаю провести суд в прямом эфире на телеканале TRT», – привел послание Озель (цитата по ТАСС).
Призыв, как передает ТАСС, был зачитан с использованием искусственного интеллекта (ИИ) голосом Имамоглу. В нем он заявил, что никогда не совершал преступлений, которые ему приписывают, а также пообещал «выполнить миссию, порученную мне народом, ценой своей жизни».
На митинге также присутствовал мэр Анкары Мансур Яваш. По его заявлению, по этому делу «наказывают не мэра, а надежду», а «несправедливость по отношению к одному человеку является угрозой всему обществу».
Имамоглу был задержан 19 марта по подозрению в мошенничестве на сумму 560 млрд турецких лир (около $15 млрд) и отстранен от должности. Также его обвинили в связях с террористами. Он был арестован 23 марта.
На фоне этого в Стамбуле и других городах Турции проходят масштабные акции протеста. Эрдоган 20 марта обвинил оппозицию в политическом давлении на полицию и судебную систему. Он считает, что власти «не имеют права тратить время на выступления оппозиции».