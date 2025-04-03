Украина не вела переговоров с США о новых пакетах военной помощи

Отвечая на вопрос о перспективах украинского сопротивления без поддержки США, Палиса признал, что это будет крайне сложно, однако «у Украины нет другого выбора». Он подчеркнул, что подходы к ведению боевых действий постоянно адаптируются в зависимости от ситуации и доступных ресурсов.