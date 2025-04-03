Украина не вела переговоров с США о новых пакетах военной помощи
Украина на текущий момент не начинала переговоров с Соединенными Штатами о предоставлении новых пакетов военной помощи. Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Павел Палиса, пишет Reuters.
«Что касается новых пакетов помощи, то мы еще не вели диалог с американской стороной на эту тему», – сообщил Палиса.
Он также отметил, что Киев проинформировал американскую сторону о нарушениях Россией моратория на удары по украинской энергетической инфраструктуре. По словам чиновника, соглашение с США по данному вопросу продолжает оставаться в силе.
Отвечая на вопрос о перспективах украинского сопротивления без поддержки США, Палиса признал, что это будет крайне сложно, однако «у Украины нет другого выбора». Он подчеркнул, что подходы к ведению боевых действий постоянно адаптируются в зависимости от ситуации и доступных ресурсов.
Ранее стало известно, что делегация Украины нанесет визит в США в конце этой или начале следующей недели. Планируется обсуждение соглашения о предложенном американской стороной экономическом сотрудничестве.
27 марта Bloomberg писал, что новая редакция соглашения о партнерстве между США и Украиной, подготовленная администрацией американского лидера Дональда Трампа, предусматривает полный контроль Вашингтона над будущими инвестициями в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых на территории Украины.
28 марта президент Украины Владимир Зеленский официально отверг проект. Украинский лидер назвал его совершенно другим документом по сравнению с вариантами, которые рассматривались прежде.