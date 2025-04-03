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Украина не вела переговоров с США о новых пакетах военной помощи

Ведомости

Украина на текущий момент не начинала переговоров с Соединенными Штатами о предоставлении новых пакетов военной помощи. Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Павел Палиса, пишет Reuters.

«Что касается новых пакетов помощи, то мы еще не вели диалог с американской стороной на эту тему», – сообщил Палиса.

Он также отметил, что Киев проинформировал американскую сторону о нарушениях Россией моратория на удары по украинской энергетической инфраструктуре. По словам чиновника, соглашение с США по данному вопросу продолжает оставаться в силе.

Отвечая на вопрос о перспективах украинского сопротивления без поддержки США, Палиса признал, что это будет крайне сложно, однако «у Украины нет другого выбора». Он подчеркнул, что подходы к ведению боевых действий постоянно адаптируются в зависимости от ситуации и доступных ресурсов.

Ранее стало известно, что делегация Украины нанесет визит в США в конце этой или начале следующей недели. Планируется обсуждение соглашения о предложенном американской стороной экономическом сотрудничестве.

27 марта Bloomberg писал, что новая редакция соглашения о партнерстве между США и Украиной, подготовленная администрацией американского лидера Дональда Трампа, предусматривает полный контроль Вашингтона над будущими инвестициями в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых на территории Украины.

28 марта президент Украины Владимир Зеленский официально отверг проект. Украинский лидер назвал его совершенно другим документом по сравнению с вариантами, которые рассматривались прежде.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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