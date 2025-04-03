Делегация Киева прибудет в США для обсуждения экономического сотрудничества

28 марта президент Украины Владимир Зеленский официально отверг проект. Украинский лидер назвал его совершенно другим документом по сравнению с вариантами, которые рассматривались прежде. По его словам, в предложении содержатся пункты, которые ранее не обсуждались или уже были отклонены. 31 марта Der Spiegel писала, что Трамп пообещал Зеленскому «большие, большие проблемы», если тот «попытается выйти из соглашения по ископаемым».