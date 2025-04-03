Делегация Киева прибудет в США для обсуждения экономического сотрудничества
Делегация Украины нанесет визит в США в конце этой или начале следующей недели. Планируется обсуждение соглашения о предложенном американской стороной экономическом сотрудничестве, сообщил глава минфина США Скотт Бессент в эфире Bloomberg TV.
«Сделка готова с нашей стороны. Мы считаем, что она очень важна для американского народа, для украинского народа и для мирного процесса», – сказал Бессент (цитата по ТАСС).
Министр также сообщил, что Киев нанял адвоката.
27 марта Bloomberg писал, что новая редакция соглашения о партнерстве между США и Украиной, подготовленная администрацией американского лидера Дональда Трампа, предусматривает полный контроль Вашингтона над будущими инвестициями в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых на территории Украины.
28 марта президент Украины Владимир Зеленский официально отверг проект. Украинский лидер назвал его совершенно другим документом по сравнению с вариантами, которые рассматривались прежде. По его словам, в предложении содержатся пункты, которые ранее не обсуждались или уже были отклонены. 31 марта Der Spiegel писала, что Трамп пообещал Зеленскому «большие, большие проблемы», если тот «попытается выйти из соглашения по ископаемым».