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Делегация Киева прибудет в США для обсуждения экономического сотрудничества

Ведомости

Делегация Украины нанесет визит в США в конце этой или начале следующей недели. Планируется обсуждение соглашения о предложенном американской стороной экономическом сотрудничестве, сообщил глава минфина США Скотт Бессент в эфире Bloomberg TV.

«Сделка готова с нашей стороны. Мы считаем, что она очень важна для американского народа, для украинского народа и для мирного процесса», – сказал Бессент (цитата по ТАСС).

Министр также сообщил, что Киев нанял адвоката.

27 марта Bloomberg писал, что новая редакция соглашения о партнерстве между США и Украиной, подготовленная администрацией американского лидера Дональда Трампа, предусматривает полный контроль Вашингтона над будущими инвестициями в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых на территории Украины.

28 марта президент Украины Владимир Зеленский официально отверг проект. Украинский лидер назвал его совершенно другим документом по сравнению с вариантами, которые рассматривались прежде. По его словам, в предложении содержатся пункты, которые ранее не обсуждались или уже были отклонены. 31 марта Der Spiegel писала, что Трамп пообещал Зеленскому «большие, большие проблемы», если тот «попытается выйти из соглашения по ископаемым».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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