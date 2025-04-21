Кремль: Россия остается открытой к переговорам
Российская сторона остается открытой к поискам мирного урегулирования украинского конфликта и продолжает работу с США, но конкретной даты окончания спецоперации дать не может. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Знаете, я не хотел бы сейчас давать каких-то комментариев, тем более о временных рамках. Президент Путин, российская сторона остаются открытыми к поискам мирного урегулирования», – ответил Песков на вопрос о сроках мирного договора.
The Wall Street Journal со ссылкой на источники писал, что США оказывают давление на Украину и требуют отреагировать на ряд идей администрации Трампа по урегулированию конфликта, включая возможное признание Вашингтоном присоединения Крыма к России в 2014 г. и отказ Киева от членства в НАТО. Источники агентства уточнили, что инициативы были изложены в документе, который высокопоставленные представители администрации США передали украинским коллегам и европейским чиновникам. Теперь Вашингтон ждет ответа от Киева.