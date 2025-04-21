Трамп надеется на заключение сделки между Россией и Украиной на текущей неделе

На следующий день президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно продлилось с 18:00 мск того же дня и до полуночи 21 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал зеркально соблюдать режим прекращения огня на Пасху, добавив, что Киев готов поддержать продление режима тишины после 20 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что верховный главнокомандующий не давал команды по продлению перемирия. В настоящий момент его действие истекло.