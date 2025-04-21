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Трамп надеется на заключение сделки между Россией и Украиной на текущей неделе

Ведомости

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине между Москвой и Киевом будет достигнуто на текущей неделе. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Truth Social.

«После этого обе страны начнут активно вести бизнес с США, процветая и зарабатывая состояние», – отметил Трамп.

18 апреля Трамп предупредил, что США прекратят участвовать в мирном процессе по Украине, если какая-либо из сторон конфликта будет затруднять переговоры. Он понадеялся, что до этого не дойдет.

На следующий день президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно продлилось с 18:00 мск того же дня и до полуночи 21 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал зеркально соблюдать режим прекращения огня на Пасху, добавив, что Киев готов поддержать продление режима тишины после 20 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что верховный главнокомандующий не давал команды по продлению перемирия. В настоящий момент его действие истекло.

По данным Минобороны России, все группировки войск в зоне спецоперации строго соблюдали режим прекращения огня и были на ранее занятых рубежах. При этом ночью ВСУ попытались атаковать позиции российских сил, применили беспилотники самолетного типа и обстреляли позиции ВС РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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