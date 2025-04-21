Трамп надеется на заключение сделки между Россией и Украиной на текущей неделе
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине между Москвой и Киевом будет достигнуто на текущей неделе. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Truth Social.
«После этого обе страны начнут активно вести бизнес с США, процветая и зарабатывая состояние», – отметил Трамп.
18 апреля Трамп предупредил, что США прекратят участвовать в мирном процессе по Украине, если какая-либо из сторон конфликта будет затруднять переговоры. Он понадеялся, что до этого не дойдет.
На следующий день президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно продлилось с 18:00 мск того же дня и до полуночи 21 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал зеркально соблюдать режим прекращения огня на Пасху, добавив, что Киев готов поддержать продление режима тишины после 20 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что верховный главнокомандующий не давал команды по продлению перемирия. В настоящий момент его действие истекло.
По данным Минобороны России, все группировки войск в зоне спецоперации строго соблюдали режим прекращения огня и были на ранее занятых рубежах. При этом ночью ВСУ попытались атаковать позиции российских сил, применили беспилотники самолетного типа и обстреляли позиции ВС РФ.