Путин в разговоре с Рамафозой указал на первопричины украинского кризиса
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из ЮАР Сирилом Рамафозой, сообщает Кремль.
Учитывая заинтересованность ЮАР содействовать в поиске мирных решений для урегулирования украинского кризиса, Путин изложил позицию России относительно важности устранения первопричин конфликта и защиты интересов безопасности страны.
Главы государств также обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной областях.
Кроме того, российский президент поздравил Рамафозу и весь южноафриканский народ с предстоящим национальным праздником ЮАР – Днем свободы, который будет отмечаться 27 апреля.
17 апреля стало известно, что министр обороны ЮАР Анджелина Мочекга посетит Москву 9 мая, чтобы поучаствовать в параде, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.