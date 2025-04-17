Глава минобороны ЮАР посетит парад Победы в Москве 9 мая
Министр обороны ЮАР Анджелина Мочекга посетит Москву 9 мая, чтобы поучаствовать в параде, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД страны Рональда Ламола.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в Москву на парад Победы приедут более 20 глав государств. Ряд зарубежных лидеров уже подтвердили свое участие в мероприятии. Среди них президент Белоруссии Александр Лукашенко, руководители Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев, а также лидер Республики Сербской (энтитет БиГ) Милорад Додик, глава Палестинской национальной автономии Махмуд Аббас, президент Венесуэлы Николас Мадуро.