Глава минобороны ЮАР посетит парад Победы в Москве 9 мая

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в Москву на парад Победы приедут более 20 глав государств. Ряд зарубежных лидеров уже подтвердили свое участие в мероприятии. Среди них президент Белоруссии Александр Лукашенко, руководители Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев, а также лидер Республики Сербской (энтитет БиГ) Милорад Додик, глава Палестинской национальной автономии Махмуд Аббас, президент Венесуэлы Николас Мадуро.