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Белый дом опроверг сообщения СМИ о поиске нового министра обороны

Ведомости

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опровергла публикацию радиостанции NPR, в которой утверждалось, что администрация США якобы начала поиск нового министра обороны. Об этом она сообщила в социальной сети X.

«Эта статья NPR является полнейшим фейком, она основана на одном анонимном источнике, который, очевидно, не имеет представления, о чем говорит», – написала Левитт.

Ранее NPR, ссылаясь на неназванное официальное лицо, сообщила, что Белый дом начал поиски кандидатуры на пост главы Пентагона. В материале также утверждалось, что министр обороны США Пит Хегсет «в прошлом месяце поделился с женой и братом в чате Signal при помощи своего личного телефона подробностями об ударах по Йемену за несколько минут до их нанесения». Информацию якобы предоставил высокопоставленный американский военный чиновник.

21 апреля президент США Дональд Трамп поддержал Хегсета после сообщений об утечке данных в чат с родственниками. Сообщалось, что глава страны абсолютно уверен в министре Хегсете.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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