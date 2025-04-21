Белый дом опроверг сообщения СМИ о поиске нового министра обороны
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опровергла публикацию радиостанции NPR, в которой утверждалось, что администрация США якобы начала поиск нового министра обороны. Об этом она сообщила в социальной сети X.
«Эта статья NPR является полнейшим фейком, она основана на одном анонимном источнике, который, очевидно, не имеет представления, о чем говорит», – написала Левитт.
Ранее NPR, ссылаясь на неназванное официальное лицо, сообщила, что Белый дом начал поиски кандидатуры на пост главы Пентагона. В материале также утверждалось, что министр обороны США Пит Хегсет «в прошлом месяце поделился с женой и братом в чате Signal при помощи своего личного телефона подробностями об ударах по Йемену за несколько минут до их нанесения». Информацию якобы предоставил высокопоставленный американский военный чиновник.
21 апреля президент США Дональд Трамп поддержал Хегсета после сообщений об утечке данных в чат с родственниками. Сообщалось, что глава страны абсолютно уверен в министре Хегсете.