Белый дом опроверг сообщения СМИ о поиске нового министра обороны

Ранее NPR, ссылаясь на неназванное официальное лицо, сообщила, что Белый дом начал поиски кандидатуры на пост главы Пентагона. В материале также утверждалось, что министр обороны США Пит Хегсет «в прошлом месяце поделился с женой и братом в чате Signal при помощи своего личного телефона подробностями об ударах по Йемену за несколько минут до их нанесения». Информацию якобы предоставил высокопоставленный американский военный чиновник.