Песков: Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР, а не Бразилии

Президент России Владимир Путин во время недавней встречи с главами муниципалитетов сообщил о разговоре с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Но, как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, произошло недоразумение – на самом деле речь шла о телефонной беседе с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой. Слова Пескова передает ТАСС.