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Песков: Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР, а не Бразилии

Ведомости

Президент России Владимир Путин во время недавней встречи с главами муниципалитетов сообщил о разговоре с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Но, как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, произошло недоразумение – на самом деле речь шла о телефонной беседе с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой. Слова Пескова передает ТАСС.

Песков подтвердил, что разговор между лидерами России и ЮАР действительно состоялся, при этом детали общения не раскрываются.

Ранее Кремль сообщал, что Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из ЮАР Сирилом Рамафозой.

Российский президент озвучил позицию России относительно необходимости устранения коренных причин украинского конфликта. Лидеры двух государств также рассмотрели перспективы дальнейшего взаимодействия, в том числе в сфере торговли и инвестиций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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