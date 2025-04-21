Песков: Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР, а не Бразилии
Президент России Владимир Путин во время недавней встречи с главами муниципалитетов сообщил о разговоре с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Но, как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, произошло недоразумение – на самом деле речь шла о телефонной беседе с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой. Слова Пескова передает ТАСС.
Песков подтвердил, что разговор между лидерами России и ЮАР действительно состоялся, при этом детали общения не раскрываются.
Ранее Кремль сообщал, что Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из ЮАР Сирилом Рамафозой.
Российский президент озвучил позицию России относительно необходимости устранения коренных причин украинского конфликта. Лидеры двух государств также рассмотрели перспективы дальнейшего взаимодействия, в том числе в сфере торговли и инвестиций.