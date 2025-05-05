Кремль не вмешивается в ситуацию с признанием «АдГ» экстремистской

2 мая федеральное ведомство по охране конституции ФРГ признало «АдГ» правоэкстремистской. Там указали, что преобладающее в партии представление о народе по этническому и родовому признаку несовместимо с принципами демократии и направлено на исключение определенных групп из равноправного участия в жизни общества. Юристы «АдГ» потребовали изменить это решение ведомства до 08:00 по местному времени (09:00 мск) 5 мая. В юридической компании Höcker его посчитали незаконным.