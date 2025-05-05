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Кремль не вмешивается в ситуацию с признанием «АдГ» экстремистской

Ведомости

Признание партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») правоэкстремистской является внутренним делом Германии. Россия не имеет ни права, ни намерения в это вмешиваться. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сам по себе европейский политический ландшафт сейчас полон разных рестриктивных мер в отношении тех политических сил и персон, которые не укладываются со своим мировоззрением в доминирующий мейнстрим», – отметил представитель Кремля.

2 мая федеральное ведомство по охране конституции ФРГ признало «АдГ» правоэкстремистской. Там указали, что преобладающее в партии представление о народе по этническому и родовому признаку несовместимо с принципами демократии и направлено на исключение определенных групп из равноправного участия в жизни общества. Юристы «АдГ» потребовали изменить это решение ведомства до 08:00 по местному времени (09:00 мск) 5 мая. В юридической компании Höcker его посчитали незаконным.

5 мая пресс-секретарь лидера «Альтернативы для Германии» Даниэль Тапп сообщил, что партия подала в административный суд Кельна на Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ за решение признать ее правоэкстремистской.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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