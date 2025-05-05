Кремль не вмешивается в ситуацию с признанием «АдГ» экстремистской
Признание партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») правоэкстремистской является внутренним делом Германии. Россия не имеет ни права, ни намерения в это вмешиваться. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сам по себе европейский политический ландшафт сейчас полон разных рестриктивных мер в отношении тех политических сил и персон, которые не укладываются со своим мировоззрением в доминирующий мейнстрим», – отметил представитель Кремля.
2 мая федеральное ведомство по охране конституции ФРГ признало «АдГ» правоэкстремистской. Там указали, что преобладающее в партии представление о народе по этническому и родовому признаку несовместимо с принципами демократии и направлено на исключение определенных групп из равноправного участия в жизни общества. Юристы «АдГ» потребовали изменить это решение ведомства до 08:00 по местному времени (09:00 мск) 5 мая. В юридической компании Höcker его посчитали незаконным.
5 мая пресс-секретарь лидера «Альтернативы для Германии» Даниэль Тапп сообщил, что партия подала в административный суд Кельна на Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ за решение признать ее правоэкстремистской.