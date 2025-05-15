CNBC: пропустив мирные переговоры, Путин и Трамп оставили Зеленского «в дураках»
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп оставили главу Украины Владимира Зеленского «в дураках», пропустив переговоры по урегулированию конфликта в Турции. Такое мнение выразил телеканал CNBC в социальной сети X.
Первые с 2022 г. переговоры между Россией и Украиной должны состояться 15 мая в Стамбуле. С предложением об их проведении выступил Путин 11 мая. Зеленский согласился прибыть в Турцию на переговоры, призвав к этому и Путина.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 мая заявил, что российский лидер не приедет в Турцию для участия в переговорах.
14 мая Трамп говорил, что допускает возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле, если российский лидер решит туда поехать. Позже агентство Reuters сообщало, что глава США не поедет в Турцию для участия в переговорах. 15 мая Трамп заявил, что посетит Стамбул, если будет такая необходимость.
В составе российской делегации на встрече в Стамбуле будут помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Украинские СМИ писали, что Киев могут представить глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.