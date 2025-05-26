Путин: Россию вынудили начать спецоперацию на Украине
Россию буквально вынудили начать спецоперацию, а теперь выставляют ее виноватой. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов.
«Не мы же организовали госпереворот на Украине. Нам все время говорили, что нужны выборы, демократия. Госпереворот совершили – и все, как будто так и надо», – сказал он.
Президент РФ добавил, что после смены власти жителей Донбасса начали «уничтожать». Поэтому российская сторона была вынуждена начать спецоперацию.
25 мая Путин сообщал, что ежедневно получает информацию о ситуации в зоне спецоперации. Он также рассказал, что «практически каждый день» ему докладывают о каких-то событиях на различных участках фронта.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории были присоединены к России.