На Украине Азамата Мусагалиева внесли в список угроз нацбезопасности

В сентябре 2023 г. Мусагалиева внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Там размещены данные тех людей, которых авторы перечня считают врагами страны. В реестр также включен глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. 20 июня стало известно, что он все еще находится в базе розыска Службы безопасности Украины (СБУ). Он разыскивается с 30 мая 2024 г.