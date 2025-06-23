На Украине Азамата Мусагалиева внесли в список угроз нацбезопасности
Комик Азамат Мусагалиев пополнил ряды граждан, внесенных в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, по мнению государства, отмечается в приказе на сайте украинского министерства культуры и стратегических коммуникаций.
Украинское ведомство указало выступление Мусагалиева на концерте в Донецкой народной республике (ДНР) с юмористической патриотической песней, которое прошло в 2023 г., в качестве причины для внесения его в перечень. Кроме того, решение обусловлено, по данным министерства, поддержкой действий России и лично главы государства Владимира Путина со стороны комика.
В сентябре 2023 г. Мусагалиева внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Там размещены данные тех людей, которых авторы перечня считают врагами страны. В реестр также включен глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. 20 июня стало известно, что он все еще находится в базе розыска Службы безопасности Украины (СБУ). Он разыскивается с 30 мая 2024 г.