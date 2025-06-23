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На Украине Азамата Мусагалиева внесли в список угроз нацбезопасности

Ведомости

Комик Азамат Мусагалиев пополнил ряды граждан, внесенных в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, по мнению государства, отмечается в приказе на сайте украинского министерства культуры и стратегических коммуникаций.

Украинское ведомство указало выступление Мусагалиева на концерте в Донецкой народной республике (ДНР) с юмористической патриотической песней, которое прошло в 2023 г., в качестве причины для внесения его в перечень. Кроме того, решение обусловлено, по данным министерства, поддержкой действий России и лично главы государства Владимира Путина со стороны комика.

В сентябре 2023 г. Мусагалиева внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Там размещены данные тех людей, которых авторы перечня считают врагами страны. В реестр также включен глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. 20 июня стало известно, что он все еще находится в базе розыска Службы безопасности Украины (СБУ). Он разыскивается с 30 мая 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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