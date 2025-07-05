С 2019 года Путин 54 раза ездил за рубеж

С 2019 г. по июнь 2025 г. больше всего поездок (20) состоялось в доковидном 2019 г. В тот год президент посетил Францию (дважды), Финляндию, Сербию, Венгрию и др. В июне он принял участие в саммите «Группы двадцати» в Осаке, где у него, в частности, состоялась беседа с президентом США Дональдом Трампом. С 2020 по 2022 г. Путин провел 16 визитов в другие страны, в 2023 г . – шесть, а 2024 г. их число выросло до 11.