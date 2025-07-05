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С 2019 года Путин 54 раза ездил за рубеж

Ведомости

Президент России Владимир Путин с 2019 г. совершил 54 официальных визита в 30 иностранных государств, проанализировали «Ведомости».

С 2019 г. по июнь 2025 г. больше всего поездок (20) состоялось в доковидном 2019 г. В тот год президент посетил Францию (дважды), Финляндию, Сербию, Венгрию и др. В июне он принял участие в саммите «Группы двадцати» в Осаке, где у него, в частности, состоялась беседа с президентом США Дональдом Трампом. С 2020 по 2022 г. Путин провел 16 визитов в другие страны, в 2023 г . – шесть, а 2024 г. их число выросло до 11.

В 2025 г. российский президент совершил одну поездку за рубеж. В конце июня он с рабочим визитом посетил Белоруссию, где принял участие в Евразийском экономическом форуме. В эту страну Путин совершал больше всего зарубежных поездок с 2019 г. – шесть. По пять визитов за шесть лет он совершил в Киргизию и Казахстан.

Всего в зарубежных поездках Путин провел в 2019-2024 гг. 76 дней. В 2025 г. визит российского президента в Белоруссию продлился два дня – он прилетел в Минск вечером 26 июня и на следующий день уехал в Москву после выступления на саммите ЕАЭС.

Во время зарубежных поездок Путин не менее 10 раз встречался с председателем КНР Си Цзиньпином, восьми – с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пяти – с премьером Индии Нарендрой Моди, трех – с президентом Франции Эммануэлем Макроном, двух – с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. С президентом Белоруссии Александром Лукашенко глава российского государства общался не менее восьми раз за рубежом, с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном – не менее семи, а с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым – не менее шести раз.

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