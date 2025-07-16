Мэра Стамбула приговорили к тюремному заключению за оскорбление прокурора
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу приговорен к году и восьми месяцам тюремного заключения за оскорбление прокурора, сообщает телеканал Habertürk.
Он осужден по статьям за публичное оскорбление государственного служащего в связи с исполнением им служебных обязанностей и «угрозу». Речь шла о словах сомнения в добропорядочности в адрес главного прокурора Стамбула Акина Гюрлека. Защита Имамоглу будет подавать апелляцию.
Суд при этом оправдал его по обвинению в «преследовании лиц, участвующих в борьбе с терроризмом».
Мэр Стамбула был арестован 23 марта. Его обвиняли в руководстве преступной организацией и взяточничестве.
Арестованный мэр призвал граждан Турции выйти на акции протеста. Имамоглу назвал судебный процесс против него «внесудебной казнью».