Мэра Стамбула приговорили к тюремному заключению за оскорбление прокурора

Он осужден по статьям за публичное оскорбление государственного служащего в связи с исполнением им служебных обязанностей и «угрозу». Речь шла о словах сомнения в добропорядочности в адрес главного прокурора Стамбула Акина Гюрлека. Защита Имамоглу будет подавать апелляцию.