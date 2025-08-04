Сенатор Косачев: РФ списывает долги партнерам для развития сотрудничества
Российская сторона вынуждена списывать долги развивающимся странам для возможности дальнейшего партнерства в рамках действующего бюджетного законодательства. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в кулуарах Парламентского форума, передает «РИА Новости».
По его словам, большая часть данных долгов сложилась еще в советские времена, поскольку тогда СССР оказывал помощь развивающимся странам в виде безвозвратных заимствований. Косачев отметил, что такое решение было принято с пониманием того, что это «своего рода плата за правильный идеологический выбор и что эти деньги никогда в нашу экономику не вернутся».
В соответствии с бюджетным кодексом Россия не имеет возможности кредитовать партнеров и сотрудничество с соответствующими странами в условиях непогашенного долга с их стороны, добавил он. Именно поэтому, пояснил зампред СФ, российская сторона идет на списание долгов.
Косачев добавил, что у подавляющего большинства стран-должников нет возможности возвращать долги, а дальнейшее сотрудничество без решения этой проблемы становится невозможным.
В июле 2023 г. президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия списала африканским странам долги на общую сумму около $23 млрд. «Россия участвует в усилиях по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет $23 млрд», – сказал он.