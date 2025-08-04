Сенатор Косачев: РФ списывает долги партнерам для развития сотрудничества

По его словам, большая часть данных долгов сложилась еще в советские времена, поскольку тогда СССР оказывал помощь развивающимся странам в виде безвозвратных заимствований. Косачев отметил, что такое решение было принято с пониманием того, что это «своего рода плата за правильный идеологический выбор и что эти деньги никогда в нашу экономику не вернутся».