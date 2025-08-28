Мишустин назначил гендиректором Фонда содействия инновациям Андрея Жижина
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Жижина генеральным директором Фонда содействия инновациям (входит в группу ВЭБ.РФ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
До этого Жижин занимал пост заместителя гендиректора фонда. Его предшественник Сергей Поляков покинул должность по собственному желанию. Он проработал в организации с 1998 г., а с 2008 г. возглавлял ее.
Фонд содействия инновациям – некоммерческая организация, оказывающая финансовую поддержку молодым ученым и малым предприятиям, работающим над перспективными научными разработками.
В декабре 2024 г. Поляков отмечал, что с 2021 г. фонд оказал поддержку 974 проектам. Среди них – 270 стартапов на ранней стадии, 328 компаний с готовой продукцией, 58 проектных команд, а также 318 стартапов, прошедших акселерационные программы.