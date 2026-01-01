На Украину из Германии прибыли еще два комплекса Patriot

В середине декабря министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин предоставил для ВСУ два ЗРК Patriot, а также девятый по счету комплекс Iris-T. Кроме того, Германия выделила дополнительные $200 млн на закупку критически важных вооружений и боеприпасов через механизм НАТО по программе Purl, предусматривающей покупку оружия для Украины у США.