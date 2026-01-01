На Украину из Германии прибыли еще два комплекса Patriot
Еще два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot прибыли на Украину и поставлены на вооружение, говорится в сообщении министерства обороны страны.
Министр обороны Украины Денис Шмигаль ранее отмечал, что комплексы прибудут по договоренности с правительством Германии.
В середине декабря министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин предоставил для ВСУ два ЗРК Patriot, а также девятый по счету комплекс Iris-T. Кроме того, Германия выделила дополнительные $200 млн на закупку критически важных вооружений и боеприпасов через механизм НАТО по программе Purl, предусматривающей покупку оружия для Украины у США.
Министр также объявил, что в 2026 г. Германия предоставит «значительное количество ракет AIM-9 Sidewinder из своих арсеналов, чтобы усилить противовоздушную оборону Украины».
В 2026 г. Германия намерена увеличить помощь Украине до рекордного уровня. Общий объем военной поддержки Киева со стороны Берлина вырастет до 11,5 млрд евро.
Российские власти неоднократно критиковали передачу западного оружия ВСУ и призывали прекратить поставки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что поставки западного оружия ВСУ не могут повлиять на исход конфликта, но лишь затягивают его и делают ситуацию «более болезненной и мучительной для Украины».